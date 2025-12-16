Visoke čizme na petu: Elegantni klasik koji podiže svaki zimski look

Ove sezone čizme na petu vraćaju se u nizu trendi verzija – od stabilnih modela s četvrtastom petom do ženstvenih kitten čizama u crnim, smeđim i bordo tonovima. Donosimo pregled najljepših trendova i ideje kako ih nositi, uz izbor favorita iz high street ponude

U hladnim danima zimi čizme postaju nezaobilazan dio garderobe, a modeli na petu pritom zauzimaju posebno mjesto. Njihova elegancija, profinjenost i sposobnost da svaku kombinaciju učine dotjeranijom čine ih istinskim favoritom sezone. Bez obzira na stil, visoke čizme na petu uvijek izgledaju moderno i nadahnjujuće, a ove zime dolaze u nizu zanimljivih varijacija.

Ovosezonski trendovi naglašavaju raznolikost modela: od stabilnih čizama s četvrtastom petom, preko suptilnih i ženstvenih kitten modela, pa sve do sofisticiranih dizajna od brušene kože. Uz klasične crne modele, jednako su popularne i čizme u smeđim i bordo nijansama. Zajedničko im je to što pružaju dojam izduženosti i elegancije te se izvrsno uklapaju u različite stilove – od minimalističkih do romantičnih i urbanih.

H&M

Visoke čizme na petu možeš nositi uz lepršave haljine i suknje, stvarajući chic siluetu koja djeluje izduženo i skladno. Jednako dobro funkcioniraju i uz pripijene traperice uvučene u čizme, kao i uz vunene kratke haljine ili dugačke kapute koji naglašavaju vertikalnu liniju tijela. Za večernje kombinacije kombiniraj ih s elegantnim bluzama, dok će u dnevnim outfitima odlično izgledati uz pletene pulovere i oversize jakne.

High street brendovi i ove su sezone ponudili bogat izbor modela za sve stilove, a neke od naših favorita izdvajamo u nastavku.

Zara - 99,95 €

Zara - 79,95 €

Zara - 69,95 €

Zara - 49,95 €

Zara - 69,95 €

Zara - 49,95 €

Zara - 99,95 €

H&M - 69,99 €

H&M - 159 €

H&M - 69,99 €

H&M - 159 €

H&M - 179 €

Massimo Dutti - 189 €

Massimo Dutti - 229 €