Viralna H&M jakna vratila se u ponudu – i izgleda skuplje nego što jest

H&M-ova jakna od umjetnog ovčjeg krzna ponovno je dostupna, ali ne zadugo – s obzirom na popularnost, vrlo je vjerojatno da će ponovno brzo nestati s polica

Zima je pred vratima pa smo u potrazi za toplim, ali stylish komadima koji će nas grijati tijekom onih najhladnijih dana. Ove sezone opet su popularne teddy jakne i kaputi, a H&M u svoju je ponudu ponovno uvrstio model koji je već prošle sezone osvojio društvene mreže i srca ljubiteljica mode. Riječ je o jakni od umjetnog ovčjeg krzna s kožnim obrubom koja izgleda luksuzno, izuzetno je topla i lako se uklapa u svaki outfit. Još bolja vijest? Cijena joj je itekako pristupačna – košta 50 eura.

Luksuzan izgled po pristupačnoj cijeni

Na prvi pogled, riječ je o jednostavnoj silueti koja doseže do sredine bedra, s mekanom tkaninom od umjetnog krzna i profinjenim kožnim detaljima. Upravo ti obrubi daju joj skupi, dizajnerski izgled, zbog čega mnoge podsjeća na viralni Toteme shearling kaput koji je prije dvije sezone zaludio modni svijet. No, H&M verzija nudi sličan efekt za znatno manju cijenu, što objašnjava zašto je tako brzo postala viralna i gotovo je stalno rasprodana.

Detalji koji čine razliku

Osim topline i udobnosti, pažnju privlače i detalji poput upečatljivih gumbi koji su ponovno hit ove sezone. Ti su detalji ono što jakni daje taj expensive look o kojem svi pričaju. Djeluje poput komada iz luksuznih kolekcija, ali bez visoke cijene.

Savršena za svaki stil

Na društvenim mrežama modne influencerice već je nose uz traperice i tenisice za casual dnevne kombinacije, ili preko pletenih haljina i čizama za večernje varijante. Zahvaljujući neutralnim nijansama i klasičnom kroju, lako se uklapa u svaki stil i garderobu, bilo da voliš minimalističke kombinacije ili cozy slojevite outfite.

H&M

H&M

H&M-ova jakna od umjetnog ovčjeg krzna ponovno je dostupna, i to u četiri različite boje, ali ne zadugo – s obzirom na popularnost, vrlo je vjerojatno da će ponovno brzo nestati s polica. Topla, elegantna i povoljna – sve što jedna savršena zimska jakna treba biti.

