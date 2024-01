Zaviri u očev ili djedov ormar jer bi 2024. mogla biti u znaku - 'grandpa' stila

Predviđa se da će u ovoj godini prevladavati minimalizam, bijela, crna i crvena, mikro kratke hlačice i svevremenske polo majice. Najavili su nam to pri predstavljanju novih kolekcija slavni dizajneri poput Prade i Guccija iznenadivši nas nekim zaista nosivim komadima. Onima koje možemo nositi svaki dan. Izgledno je i da će dominirati metalik komadi što bi se moglo preliti u omiljene high street trgovine kao što su Mango i Zara.

No u 2024. pripremi se na to da bi ti garderoba tvoga oca ili djeda mogla biti inspiracija. Tvoj otac ili djed voli nositi hlače od samta, smeđe cipele, šareno pletivo na V izraz ispod kojeg obavezno odijeva košulju? Voli i prošivene jakne koji su uz njega godinama, a nigdje ne ide ni bez tople kape s krznom? Tijekom ljeta na druženjima obavezno nosi šiltericu, polo majice i klasične kratke hlače?

Djedova odjeća je trendi

E, takvi bi komadi u sljedećim mjesecima mogli biti pravi hit. Izgleda da u modi udobnost postaje jako važna. Ili su ljudi jednostavno nostalgični? Štogod bilo, 'stil djedice', 'deda stil' ili kako ga god želiš nazvati – jer još nema službenog naziva na hrvatskom jeziku – sve je traženiji među ženama.

Prema izvješću Pinteresta, korisnici su 'retro style' ovih tjedana pretraživali 55 posto više nego lani, 'grandpa core' dobio je 65 posto više pretraživanja, dok je pojam 'grandpa style' bio također 60 posto traženiji.

Retro odjeća dobila je zamah i na TikToku na kojemu korisnici pokazuju kako je najbolje kombinirati. I slavna Gigi Hadid inspirirana je 'djedovom' garderobom. Njena nova modna linija pod nazivom Guest in Residence sastavljena je od finih komada od kašmira. Fotografije s photoshootinga slave ostavštinu starijih generacija i pokazuju kako možemo oživjeti retro komade.

Čini se da je upravo to bit trenda djedovske garderobe. Kičasta pletenina, prugice, smeđe nijanse, hlače širokih nogavica – sve je to dobrodošlo. Moda nema granica pa bi, sudeći po društvenim mrežama, žene mogle nositi mokasine i kupovati na muškom odijelu. Tek ćemo vidjeti hoće li 'stil djedice' zaživjeti na našim prostorima, no možda baš u ormaru svoga oca ili djeda možeš pronaći kvalitetan komad kojemu ćeš udahnuti novi život. I vješto ga ukomponirati u vlastitu modnu kombinaciju.

Od čega se sastoji 'stil djedice'?

Pronašle smo nekoliko komada koji bi se mogli sjajno uklopiti u ovaj imidž. Prvo je tu obična bijela košulja preko koje se nabacuje razigrani muški ili ženski pulover. Nema veze ako je široki ili upečatljiv – ovaj stil voli razigrane komade. Zatim su tu široke hlače ili modeli širokih nogavica, a odabrati možeš i hlače od santa kakve su se prije nosile. Preko toga se nabacuje topla jakna s tim da, naravno, prolaze i vintage modeli muških članova obitelji. Obavezna je i topla kapa s krznom, dok su na nogama ili sportske tenisice ili čizme na vezanje ili pak mokasine.

Evo kako bi to izgledalo u fotografijama:

Foto: Zara

Foto: Mango Outlet

Foto: net-a-porter.com

Foto: MyTheresa

Foto: Mango

I, što kažeš – top ili flop? Hoće li se zaista garderoba naših predaka vratiti u modu?