Uvijek šarmantne i u trendu: Najljepše balerinke za ljetne dane

Balerinke su se ovog ljeta ponovno našle u fokusu brojnih kolekcija – s modernim pomakom i bezvremenskim šarmom, idealna su obuća za svaki dan

Balerinke su već sezonama jedan od omiljenih komada mnogih modnih entuzijastica, a modeli za proljeće i ljeto 2025. izgledaju bolje i modernije nego ikad. Elegantne, udobne i ženstvene, ove ravne cipele ponovno su postale jedan od ključnih komada sezone. Dolaze u raznim varijantama, od klasičnih do modernih reinterpretacija, i pružaju bezbroj mogućnosti za svakodnevne i svečanije kombinacije.

Trendi modeli koje nosimo ovoga ljeta

Ovog ljeta u trendu su mrežaste balerinke koje svojim prozračnim detaljima donose lagan i svjež izgled idealan za tople dane. Hit su i pletene balerinke koje odišu prirodnim, boemskim šarmom, a nastavlja se i popularnost šarmantnih mary jane modela s karakterističnim remenčićem preko gornjeg dijela stopala, koji unose dozu retro elegancije u svaki outfit.

Za one koje vole malo sjaja, tu su balerinke u metalik nijansama poput srebrne i zlatne koje osvježavaju svaki styling. Ne smijemo zaboraviti ni crvene balerinke – one su pravi statement komad koji će začiniti i najjednostavniji look. Također, u ponudi se mogu pronaći i modeli od brušene kože koji donose sofisticiran i chic dojam, savršen za svaki dan.

Kako ih nositi i kombinirati?

Balerinke se lako uklapaju u razne stilove i prilike. Za dnevne kombinacije možeš ih nositi uz pamučne haljine A-kroja, bermude visokog struka ili lepršave lanene hlače. Klasične crne ili bež balerinke savršeno se slažu s trapericama i oversized košuljama, dok će šareni ili ukrašeni modeli podići jednostavne monokromatske outfite.

Za večernji izlazak ili ljetnu zabavu, odaberi statement balerinke koje možeš kombinirati s elegantnim slip haljinama ili suknjama dužine ispod koljena.

Balerinke su izuzetno praktične i udobne, a pritom ostaju chic. Idealne su za gradske šetnje, putovanja, posao ili večernje izlaske. Osim toga, ljetne temperature često zahtijevaju laganu, prozračnu obuću pa su balerinke savršen izbor u svakoj prilici, a pritom izgledaju elegantno i stylish.

U nastavku donosimo najbolje balerinke iz aktualnih kolekcija high street brendova – od minimalističkih do romantičnih modela, savršenih za svaki ukus i prigodu!

Stradivarius - 22,99 €

Stradivarius

Stradivarius - 35,99 €

Stradivarius

Stradivarius - 29,99 €

Stradivarius

Stradivarius - 22,99 €

Stradivarius

Zara - 35,95 €

Zara

Zara - 39,95 €

Zara

Zara - 29,95 €

Zara

Zara - 39,95 €

Zara

Zara - 25,95 €

Zara

Zara - 29,95 €

Zara

Zara - 29,95 €

Zara

Zara - 39,95 €

Zara

Arket - 89 €

Arket

Arket - 59 €

Arket

Arket - 149 €