Ovo je jakna za jesen o kojoj svi pričaju, a košta samo 49 eura

Kako se bliži kraj ljeta, modni svijet već se okreće prijelaznim outfitima – a jedan komad iznova se vraća u fokus: jakne inspirirane klasičnim radnim modelima, poznate kao barn jackets. Ove jakne prepoznatljivog dizajna s velikim džepovima i kontrastnim ovratnikom (često od samta), već su nekoliko sezona tiha senzacija, a ove jeseni čini se da će ponovno biti na samom vrhu najpoželjnijih komada za svakodnevne jesenske kombinacije.

Između praktičnog i elegantnog

Barn jakne nastale su kao praktičan komad radne odjeće, ali danas su postale must-have u ormarima mnogih trendseterica. Njihov klasičan kroj, robusna tkanina i detalji poput kontrastnog ovratnika i velikih džepova čine ih idealnima za slojevito odijevanje – idealno za prve jesenske dane. Nosive su od jutarnje šetnje gradom do večernjeg izlaska, uz traperice, haljine, suknje ili pletene komplete.

Uniqlo ima jaknu o kojoj svi pričaju

Jedan od modela koji je već postao viralni hit dolazi iz Uniqla – radi se o kratkoj barn jakni naziva Zip-Up Short koja je već zavladala društvenim mrežama. Udobna, praktična, s dovoljno stila da izgleda trendi, ali dovoljno jednostavna da se uklopi u capsule ormar – ova jakna je sve što ti treba za prijelazno razdoblje. Dolazi u pet nijansi (crna, bjeličasta, bež, maslinasta i tamnoplava), a košta samo 49,90 eura. Džepovi su funkcionalni i estetski efektni, a ovratnik dodaje elegantan kontrast.

Gdje još pronaći slične modele?

I dok Uniqlo modeli brzo nestaju s polica, slične jakne ovog stila mogu se pronaći i kod drugih high street brendova kao što su Mango, Zara i H&M. Najbolje izgledaju u kombinaciji s trapericama širokih nogavica, prugastim puloverima, gležnjačama i velikim torbama.

Barn jakne nisu samo trend – one su funkcionalan, svestran i bezvremenski komad koji sjajno spaja ležernost i eleganciju. Ako tražiš savršenu jaknu za prijelaz iz ljeta u jesen, a pritom ne želiš potrošiti bogatstvo, ovaj tip jakne zaslužuje mjesto u tvojoj garderobi.

Uniqlo - 49,90 €

