Povratak retro stila: Modeli sunčanih naočala koji će se nositi ove sezone

Modni trendovi dolaze i prolaze, no neki se vraćaju u modu. Ove godine su jako trendi komadi u bijeloj, nježno narančastoj, a svojih pet minuta imaju i sakoi koje žene sada ne nose samo na posao nego i u slobodno vrijeme. Ovo su proljeće u modi baloneri od brušene kože, velike torbe, ali i kratke prošivene jakne. Dakako, trenseterice vole i cvjetne uzorke, traper komade, ali i nisku kitten potpeticu.

No i dodaci su na cijeni. Čim dođu sunčani dani, obožavamo sunčane naočale. Korisne su, a vjerujemo da svatko može pronaći model koji mu odgovara. No kakvi će se modeli nositi ovog proljeća i ljeta? Moramo priznati da se i u stranim medijima slabo piše o trendovima kad je riječ o sunčanim naočala, no izdvojile smo pet stvari koje moraš znati prije kupovine novih sunčanih naočala.

U nastavku otkrij kakvi će modeli dominirati. Drugim riječima, čini se da trendseterice već rado nose takve sunčane naočale – sudeći po objavama na instagramu.