Povratak retro stila: Modeli sunčanih naočala koji će se nositi ove sezone

Modni trendovi dolaze i prolaze, no neki se vraćaju u modu. Ove godine su jako trendi komadi u bijeloj, nježno narančastoj, a svojih pet minuta imaju i sakoi koje žene sada ne nose samo na posao nego i u slobodno vrijeme. Ovo su proljeće u modi baloneri od brušene kože, velike torbe, ali i kratke prošivene jakne. Dakako, trenseterice vole i cvjetne uzorke, traper komade, ali i nisku kitten potpeticu.

No i dodaci su na cijeni. Čim dođu sunčani dani, obožavamo sunčane naočale. Korisne su, a vjerujemo da svatko može pronaći model koji mu odgovara. No kakvi će se modeli nositi ovog proljeća i ljeta? Moramo priznati da se i u stranim medijima slabo piše o trendovima kad je riječ o sunčanim naočala, no izdvojile smo pet stvari koje moraš znati prije kupovine novih sunčanih naočala.

U nastavku otkrij kakvi će modeli dominirati. Drugim riječima, čini se da trendseterice već rado nose takve sunčane naočale – sudeći po objavama na instagramu.

Sunčane naočale s tankim okvirima

Ovog bi se ljeta najviše mogle nositi sunčane naočale tankih okvira. Takozvani trendi štreberski stil nose i slavne dame poput Belle Hadid pa su – na primjer – Versace i Ray Ban već predstavili takve modele. Ipak, treba imati na umu da Ray Ban kod svojih modela miješa i retro stil te famozne avijatičarske naočale koje si sigurno vidjela. Evo o kakvim okvirima govorimo.

Foto: Ray-Ban

Foto: Versace

Veliki okviri

S druge strane fronta ove bi se sezone mogli naći veliki, upečatljivi okviri koji pridonose eleganciji i glamuru. U novim kolekcija dizajnerskih, ali i high street brendova kriju se modeli s blago zašiljenim krajevima. To znači da bi i mačkasti modeli u sljedećim mjesecima mogli imati svojih pet minuta. I neka!

Foto: Stradivarius

Zavodljivi mačkasti modeli debljih okvira sjajno se spajaju uz poslovne kombinacije, ali i haljine.

Pojavili su se još šezdesetih godina prošlog stoljeća i od tada su doživjeli nekoliko remakeova, a sada su mačkasti okviri definitivno osuvremenjeni i urbani.

Retro naočale

Ako u nekom kutku sobe i dalje čuvaš sunčane naočale iz devedesetih, potičemo te da ih pobrišeš i hrabro nosiš čim dođu sunčani dani. Upravo bi retro stil mogao biti izuzetno popularan čemu svjedoči povratak krzenih kaputa, vintage traperica, ali i polo majica.

U modu bi se mogle vratiti okrugle naočale s reflektirajućim staklima, ali i debeli okrugli okviri kakve je rado nosio Kurt Cobain. Bez njih se nije ni fotografirao, a taj bi trend mogao ponovno zavladati!

Narančasta stakla

Ne znamo čini li nam se, no na Instagramu trendseterice sve češće nose sunčane naočale narančastih stakla. Takvi modeli definitivno odskaču i daju živahnost, ali su i odvažne. Takvi model rado se nose na ulicama Milana, Pariza i Londona, a narančasta stakla najčešće se kombiniraju uz crne okvire. Vrijeme će pokazati hoće li taj trend zaživjeti i kod nas.

Avijatičarski stil

Čini se da je ''Top Gun'' na velika vrata vratio avijatičarski stil. Radi se o klasičnom modelu kakav možeš vidjeti kod Ray Bana, no i slavni brendovi poput Balenciage i Bottega Venette nude vlastite interpretacije avijatičarskog stila. Dakle, ove sezone očekuju nas novi modeli s retro prizvukom.