Traper kombinezon vraća se svakog proljeća: Ovo su najljepši komadi

Traper kombinezon jedan je od onih svestranih komada koji iz sezone u sezonu potvrđuje svoj bezvremenski status. Lako se stilizra, nevjerojatno je svestran i savršeno se uklapa u proljetnu garderobu – bilo da ga nosiš uz balerinke ili tenisice

U današnjem svijetu mode kombinezoni se ističu kao savršena alternativa haljinama, a posebno popularni su modeli od trapera. Praktični i stylish, traper kombinezoni već desetljećima zadržavaju status klasika, i to s razlogom. Istovremeno jednostavni i upečatljivi, mogu se nositi u svakodnevnim, ali i nešto formalnijim kombinacijama.

Iako traper kombinezon danas povezujemo s modnom scenom i street style kombinacijama, njegovi korijeni zapravo sežu daleko izvan svijeta mode. Kombinezoni su izvorno nastali kao funkcionalna radna odjeća početkom 20. stoljeća, a traper verzija brzo je postala sinonim za izdržljivost i praktičnost. Upravo ta radna estetika i danas mu daje dozu onog 'effortlessly chic' šarma koji ga čini tako privlačnim.

U suvremenim kolekcijama, modni brendovi kontinuirano reinterpretiraju ovaj bezvremenski komad – od strogih utility modela do nešto ženstvenijih krojeva inspiriranih stilom 70-ih. Upravo zahvaljujući toj svojoj raznolikosti, kombinezoni od trapera lako se uklapaju u proljetnu garderobu i prilagođavaju različitim stilovima.

Najveća prednost ovog komada krije se u njegovoj jednostavnosti. Sjajan je izbor u svim onim trenucima kada ne znamo što odjenuti jer u jednom komadu nudi cijeli outfit. Dovoljno je samo dodati chic modne dodatke i oufit je spreman. Upravo zato traper kombinezon idealan je za užurbana jutra, vikend kave ili opuštene šetnje gradom.

U proljetnim danima posebno dobro funkcionira u kombinaciji s balerinkama za ženstveniji dojam ili tenisicama kada želiš postići malo ležerniji, urbani look. Želiš li da kombinezon od trapera izgleda malo više chic, možeš mu dodati remen koji će naglasiti struk ili ga nositi s mokasinkama i strukturiranom torbom za elegantniji dojam.

Traper kao materijal dodatno doprinosi njegovoj svestranosti. Zahvaljujući svojoj 'radnoj' estetici, svaki outfit s traperom djeluje neopterećeno i prirodno, bez dojma pretjerane stiliziranosti. Kombinezoni od trapera savršen su dodatak proljetnoj garderobi i nikad ne izlaze iz mode pa ih je uvijek dobro imati u ormaru. I ovog se proljeća u kolekcijama high street brendova mogu pronaći razni modeli, a naše favorite izdvajamo u nastavku.

Bershka - 39,99 €

Bershka - 39,99 €

Levi's (Europa 92) - 125 €

Levi's (Europa 92) - 110 €

Salsa (Europa 92) - 110 €

Salsa (Europa 92) - 120 €

Orsay - 34,99 €

Orsay - 27,99 €

Orsay - 48,99 €

Pull and Bear - 35,99 €

Reserved - 59,99 €

Zara - 39,95 €