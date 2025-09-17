Traper je uvijek dobar izbor: Pogledajte kako modno usklađeni par sa špice nosi bezvremenski materijal

Traper nije samo casual odjevni predmet, već baza za urbane kombinacije koje privlače poglede

Na subotnjoj špici često viđamo originalne modne kombinacije, ali i trendove koji modni entuzijasti uključuju u svoj stil. Traper je klasik koji nikad ne izlazi iz mode, a ovaj par sa špice to pokazuje na najbolji način.

Djevojka se odlučila na tamni traper komplet koji istovremeno izgleda ležerno i elegantno.Traper košulja sa zlatnim gumbićima i džepovima te rukavima do laktova kombinirana je sa širokim trapericama u istoj nijansi. Traperice su po sebi imale uzdužne prošivene linije. Zgodna brineta je tamnoplavi outfit osvježila detaljima: svilenom maramom, smeđom torbicom s resama te kaubojkama od brušene kože. Dva žarko žuja suncokreta koje je nosila u ruci stvorile su savršen kontrast.

Muškarac se odlučio za jednostavan, ali jednako efektan outfit. Bijelu oversized majicu kratkih rukava upario je s ispranim plavim trapericama, a detaljima poput popularnih Grey Goose tenisica i sunčanih naočala upotpunio je outfit.

