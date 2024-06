Traper haljine su top – ovi modeli sada se mogu uloviti na sniženju

Komadi od trapera su jedan od najvećih hitova ove sezone, a trend se nastavlja i u ljetnim mjesecima. Kao jedan od najpoželjnijih komada za ljeto istaknula se upečatljiva traper haljina, a brojni trendi modeli već su zavladali i kolekcijama mnogih high street brendova.

Ove sezone haljine od trapera dolaze u mnoštvo divnih modela, obojene trendi nijansama i začinjene upečatljivim detaljima te će zasigurno pronaći svoj put do svakog ormara. Idealan su odabir za neke ležernije prilike, no dobro će se prilagoditi i poslovnim kombinacijama.

Traper haljina je moderan dodatak svakom ormaru, s lakoćom će se prilagoditi svakom stilu, a s obzirom na to da je riječ o klasiku čija popularnost ne blijedi, može se nositi sezonama. U jednom komadu nudi vrlo praktično rješenje za brojne modne dileme i odličan je odabir za svakodnevno nošenje, bilo da je riječ o odlasku na posao ili do grada s prijateljicama na kavu.

Savršen je spoj udobnosti i trendi looka, jednostavno se stilizira i pristaje uz gotovo sve. Odlično će izgledati uz omiljene ljetne sandale, no može se nositi i uz tenisice ili pak stylish espadrile. S obzirom na to da su u mnogim high street trgovinama već krenula sniženja, brojne traper haljine sada se mogu uloviti po povoljnijim cijenama. One najljepše modele koje su istaknula prva ljetna sniženja izdvajamo u nastavku.

