Pull and Bear ima odlične traper komade za ljeto – imamo favorite

Već početkom proljeća komadi od trapera istaknuli su se kao jedan od glavnih modnih favorita za novu sezonu, a vladaju i ljetnim kolekcijama popularnih brendova. Od laganih traper jaknica i sakoa pa do neodoljivih haljina i svestranih suknji, traper komadi u spoju sa ljetnim siluetama djeluju uistinu sjajno.

S obzirom na to da su komadi od trapera bezvremenski klasik koji nikad ne izlazi iz mode, uvijek ih se isplati imati u ormaru. I dok su traperice 'osnova' svake garderobe, postoji i pregršt drugih sjajnih komada koje vrijedi dodati u garderobu. Odličan izbor za ljeto su topići te haljine i suknje koje su ove sezone jako in. Ne smijemo izostaviti ni upečatljive kratke hlače od trapera koje su se ovog ljeta našle u fokusu kolekcija mnogih high street brendova i sjajan su odabir za vruće ljetne dane.

Odlične traper komade za ljeto pronašle smo u kolekciji popularnog brenda Pull and Bear koji je ponudio ponešto za svačiji stil i ukus. Oduševio nas je 'cropped' prsluk od trapera koji će začiniti svaki look, a u ponudi brenda pažnju privlače i brojni drugi sjajni modeli poput dugih traper suknji, upečatljivih haljina i kratkih hlača. Kao jedan od it modela za ljeto ističu se i capri hlače od trapera, a Pull and Bear je ponudio bogat izbor modela od bijelog, crnog i klasičnog plavog trapera.

Sve naše traper favorite za ljeto, a koji se trenutno mogu pronaći na webshopu brenda donosimo u nastavku.

Foto: Instagram, Pull and Bear

Top od trapera u stilu prsluka - 22,99 €

Duga traper suknja Lee - 39,99 €

Traper kratke hlače srednje visokog struka - 19,99 €

Kratka traper haljina s volanima - 29,99 €

Duga haljina od trapera s okruglim ovratnikom - 35,99 €

Kratko rezana košulja od trapera s džepovima - 27,99 €

Kratka haljina od trapera s naramenicama - 25,99 €

Košulja-haljina od trapera - 29,99 €

Mini suknja od trapera - 25,99 €

Korzet top od trapera - 19,99 €

Cargo bermude od trapera - 29,99 €

Asimetrična midi suknja od trapera - 25,99 €

Predimenzionirane kratke traperice - 29,99 €

Mini suknja od trapera s naborima - 25,99 €

Bermude od trapera visokog struka - 22,99 €