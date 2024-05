Traper haljine su hit - izdvojile smo kratke i duge modele

Svaka sezona sa sobom donosi neke nove trendove, a ovog proljeća kao najpoželjniji komadi istaknuli su se oni od trapera. Od suknji pa do košulja i haljina, traper je apsolutno zavladao modnom scenom i kolekcijama modnih brendova.

Bezvremenski traper uvijek je trendi, a ovog proljeća dolazi u mnoštvo sjajnih izdanja. Idealan dodatak garderobi za toplije dane svakako su svestrane traper haljine koje se već sada mogu pronaći u ponudi mnogih high street bredova.

Prilagodljive svakom stilu i izrazito efektne, haljine od trapera su kao stvorene za proljeće i ljeto, a ove sezone one dolaze u pregršt odličnih modela. Od bijelog i crnog pa do klasičnog plavog trapera, izbor je uistinu raznolik pa će svatko pronaći nešto za sebe.

Traper haljine su idealan izbor za svakodnevno nošenje, lako se kombiniraju i udobne su za nošenje, a sjajno će se uklopiti i u poslovne kombinacije. Uz haljinu od trapera svaki će look djelovati upečatljivo, a uvijek se dodatno može začiniti stylish modnim dodacima. Šarmantne traper haljine ovog su proljeća svakako jedan od najpopularnijih komada koji će unijeti dozu svježine u svaki ormar. Od kratkih do dugih modela, istražile smo što brendovi nude, a one najljepše traper haljine za proljeće i ljeto izdvajamo u nastavku.

H&M - 24,99 €

H&M - 39,99 €

H&M - 34,99 €

H&M - 29,99 €

Pull and Bear - 25,99 €

Pull and Bear - 35,99 €

Pull and Bear - 35,99 €

Reserved - 45,99 €

Reserved - 39,99 €

Zara - 45,95 €

Zara - 69,95 €

Zara - 29,95 €

Zara - 29,95 €

Zara - 29,95 €

Zara - 29,95 €

Zara - 25,95 €

Zara - 29,95 €

Zara - 29,95 €

