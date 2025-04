Opet nosimo torbe u pastelnim nijansama – izdvajamo favorite

Dolaskom proljeća budimo se iz zimskog sivila i sve češće posežemo za svjetlijim, vedrijim tonovima u odijevanju. Upravo su torbe u pastelnim bojama savršen način da u svoj stil uneseš svježinu i nježnost, bez obzira na to preferiraš li minimalistički look ili razigrane modne kombinacije. Ove sezone pastelne torbe dolaze u najrazličitijim oblicima – od mini modela za večernje izlaske, preko praktičnih tote torbi, pa sve do trendi crossbody varijanti.

Pastelne nijanse poput nježno ružičaste, baby plave, lavande, pistacija zelene ili maslac žute savršeno se uklapaju uz neutralne komade, ali i kao suptilan kontrast živopisnijim outfitima. Njihova prednost leži u tome što ne opterećuju kombinaciju, već je nadopunjuju s dozom elegancije i profinjenosti. Osim toga, pastelna torba lako može postati statement komad koji podiže i najjednostavniji proljetni styling – bijela košulja, traperice i svijetle tenisice odmah dobivaju dodatni šarm uz torbu u boji maslaca ili lavande.

Za dnevne kombinacije odlično funkcioniraju pastelne shopper torbe i bucket modeli, dok za večernje prilike možeš posegnuti za strukturiranim mini torbicama s detaljima poput lanaca ili zlatnih kopči. Ne zaboravi ni na teksture – brušena koža, tkanine poput platna ili glatki sjaj eko kože dodatno naglašavaju dojam nježnosti i profinjenosti.

U konačnici, torbe u pastelnim tonovima nisu samo prolazni trend – one su investicija u bezvremenski i ženstven stil. U proljetnim mjesecima kada priroda buja i sve postaje svjetlije i nježnije, ove torbe savršeno prate promjenu ritma i unose dašak optimizma u svakodnevicu. Bilo da biraš sofisticiranu puderasto ružičastu ili razigranu pistaciju, pastelna torba sigurno će pronaći mjesto u tvojoj proljetnoj garderobi.

Naše favorite iz aktualne ponude popularnih high street brendova donosimo u nastavku.

Reserved - 25,99 €

Reserved - 35,99 €

Reserved - 35,99 €

Reserved - 35,99 €

Pull and Bear - 15,99 €

H&M - 24,99 €

Arket - 139 €

Arket - 299 €

Bershka - 25,99 €

Bershka - 29,99 €

Bershka - 19,99 €

Stradivarius - 12,99 €

Stradivarius - 17,99 €