Volimo torbe od brušene kože - neke klasike smo pronašli i na sniženju

Bilo ljeto ili zima i bez obzira na aktualne trendove, torbe od brušene kože jedan su od onih bezvremenskih klasika koji su uvijek u modi. Uvijek djeluju nekako svježe i moderno, a i ove sezone su se našle u kolekcijama mnogih high street brendova.

Istovremeno elegantne i pomalo boemske, torbe od brušene kože su odličan dodatak ljetnoj garderobi. Najčešće dolaze u spoju s neutralnim nijansama poput crne, smeđe ili bež te će se lako prilagoditi svakoj kombinaciji. S obzirom na to da su izrađene od prave kože, ove torbe su dobra investicija jer će trajati godinama. Brušena koža djeluje pomalo luksuzno, no dobro će izgledati i u ležernim i u formalnijim kombinacijama, a rado ćemo ih nositi i u jesenskoj sezoni.

U ponudi high street brendova ističu se razni modeli – od svestranih shopper torbi pa do klasičnih bucket i tote modela. Iako su uglavnom jednostavnog dizajna, torbe od brušene kože vrlo su efektne i začinit će svaki look. Zavirile smo u kolekcije omiljenih brendova, a u nastavku smo izdvojile najljepše trendi modele iz aktualne ponude. Neke od ovih torbi sada se mogu uloviti po sniženim cijenama pa je to odlična prilika za shopping.

Mango - 35,99 €