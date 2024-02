Torbe od brušene kože su klasik - pronašle smo velike i male modele

U svijetu mode trendovi dolaze i odlaze, i svake sezone na sceni se pojavljuju neki novi trendi komadi koje svi žele imati. Međutim, nasuprot trendovima, postoje i oni neki bezvremenski klasici koji nikad ne izlaze iz mode, a među njih svakako ubrajamo i kožne torbe.

Kožne torbe isplativa su modna investicija jer su kvalitetne, uvijek u trendu i prilagodljive svakom stilu, a kao hit za aktualnu sezonu istaknule su se one od brušene kože. U spoju s različitim modelima i nijansama, torbe od brušene kože iz novih kolekcija izgledaju bolje nego ikad i idealan su dodatak svakom ormaru.

Za razliku od klasičnih kožnih torbi, one od brušene kože djeluju pomalo boemski i za proljetne su dane idealan izbor. Daleko najpopularniji su modeli u crnoj i smeđoj boji, no za ovu sezonu jako su IN i torbe u kaki nijansama, a brojni se modeli već sada mogu pronaći u trgovinama popularnih brendova.

I dok si modele s dizajnerskim potpisom malo tko može priuštiti, popularni high street brendovi ponudili su sjajne alternative za svačiji stil i ukus. Od klasičnih shopper modela pa do torbi u obliku polumjeseca, torbe od brušene kože dominiraju high street kolekcijama, a najljepše modele izdvojile smo u nastavku.

Foto: Instagram, Arket, Mango, Reformation, Reserved, Stradivarius, Zalando, Zara

Arket, 189 eur

Arket, 299 eur

Arket, 129 eur

Arket, 299 eur

Mango, 60 eur

Mango, 60 eur

Reformation, 380 eur

Stradivarius, 26 eur

Next (Zalando), 46 eur

Next (Zalando), 73 eur

Zara, 50 eur

