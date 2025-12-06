403 Forbidden

Moda
NAJBOLJI U DVOJE

Top par sa špice: Kad minimalizam i urbani stil šeću ruku pod ruku

Žena.hr
6. prosinca 2025.
Top par sa špice: Kad minimalizam i urbani stil šeću ruku pod ruku
Pavao Bobinac/Dosadni Fotograf
Zagrebačka špica ponovno je pokazala da za uspješnu modnu kombinaciju nije potrebno pretjerano isticanje. Kako bi tvoj stil govorio sam za sebe dovoljno je prošetati s pravim stavom - i pravim partnerom

Na špici parovi često pokazuju kako se moda može igrati u dvoje, stvarajući kombinacije koje su ujedno usklađene i pune karaktera. Ovaj par utjelovljuje upravo to: neodoljivi spoj pročišćenog minimalizma i urbanog, pomalo buntovnog edgea, koji djeluje kao vizualni dijalog između klasike i suvremenog cool-a.

Dama nosi svijetli, strukturirani trench kaput u elegantnoj bež nijansi. Fluidan kroj i dvoredno kopčanje daju dozu pariške sofisticiranosti, ali spušteni reveri i ležerno otvoren kaput otkrivaju ono najvažnije: stav. Ispod kaputa nazire se crna baza outfita – vjerojatno dolčevita ili tanji pulover koji stvara savršeni kontrast svjetlini vanjskog sloja. Crne uske traperice dodatno učvršćuju siluetu, dok crne kožne čizme, jednostavne i bez suvišnih detalja, outfit drže 'grounded' i chic u isto vrijeme. Sve djeluje promišljeno, ali nimalo isforsirano. 

Top par sa špice: Kad minimalizam i urbani stil šeću ruku pod ruku
Pavao Bobinac/Dosadni Fotograf

Njegov styling ide korak dalje u urbanoj priči. Crna kožna jakna s asimetričnim patentnim zatvaračima i naglašenim zip detaljima donosi moderni 'motoristički vibe', ali bez agresivnog rock efekta, pulover u antracit nijansi ispod jakne stvara toplu, taktilnu dimenziju outfita. Traperice ravnog kroja ostaju vjerne casual estetici, ali u kombinaciji s kvalitetnim kožnim gležnjačama u smećkastom tonu, dobivaju rafinirani upgrade. Outfit je savršena ravnoteža između gradske funkcionalnosti i luksuzne nonšalancije.

Njihova paleta je jednostavna i učinkovita: crna, siva i bež s akcentom smeđih tonova na čizmama – kombinacija koja nadilazi trendove sezona i pripada onoj školi stila koja traje dulje od trenutačnog Instagram hypea. Modni recept koji su servirali na 'zagrebačkoj modnoj pisti' 'glasi: kvaliteta i kroj plus jasan stav. Modni insideri bi ovo nazvali 'quiet luxury with a downtown twist', ali na špici to izgleda samo kao – dobro pogođen stil u dvoje. 

Pročitajte još o:
Zagrebačka špicaModa
