Top par sa špice: Kad minimalizam i urbani stil šeću ruku pod ruku

Zagrebačka špica ponovno je pokazala da za uspješnu modnu kombinaciju nije potrebno pretjerano isticanje. Kako bi tvoj stil govorio sam za sebe dovoljno je prošetati s pravim stavom - i pravim partnerom

Na špici parovi često pokazuju kako se moda može igrati u dvoje, stvarajući kombinacije koje su ujedno usklađene i pune karaktera. Ovaj par utjelovljuje upravo to: neodoljivi spoj pročišćenog minimalizma i urbanog, pomalo buntovnog edgea, koji djeluje kao vizualni dijalog između klasike i suvremenog cool-a.

Dama nosi svijetli, strukturirani trench kaput u elegantnoj bež nijansi. Fluidan kroj i dvoredno kopčanje daju dozu pariške sofisticiranosti, ali spušteni reveri i ležerno otvoren kaput otkrivaju ono najvažnije: stav. Ispod kaputa nazire se crna baza outfita – vjerojatno dolčevita ili tanji pulover koji stvara savršeni kontrast svjetlini vanjskog sloja. Crne uske traperice dodatno učvršćuju siluetu, dok crne kožne čizme, jednostavne i bez suvišnih detalja, outfit drže 'grounded' i chic u isto vrijeme. Sve djeluje promišljeno, ali nimalo isforsirano.

Pavao Bobinac/Dosadni Fotograf

Njegov styling ide korak dalje u urbanoj priči. Crna kožna jakna s asimetričnim patentnim zatvaračima i naglašenim zip detaljima donosi moderni 'motoristički vibe', ali bez agresivnog rock efekta, pulover u antracit nijansi ispod jakne stvara toplu, taktilnu dimenziju outfita. Traperice ravnog kroja ostaju vjerne casual estetici, ali u kombinaciji s kvalitetnim kožnim gležnjačama u smećkastom tonu, dobivaju rafinirani upgrade. Outfit je savršena ravnoteža između gradske funkcionalnosti i luksuzne nonšalancije.

Njihova paleta je jednostavna i učinkovita: crna, siva i bež s akcentom smeđih tonova na čizmama – kombinacija koja nadilazi trendove sezona i pripada onoj školi stila koja traje dulje od trenutačnog Instagram hypea. Modni recept koji su servirali na 'zagrebačkoj modnoj pisti' 'glasi: kvaliteta i kroj plus jasan stav. Modni insideri bi ovo nazvali 'quiet luxury with a downtown twist', ali na špici to izgleda samo kao – dobro pogođen stil u dvoje.