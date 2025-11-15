Roza odijelo i crne mokasinke: Muškarac sa špice pokazao da muška moda ne mora biti dosadna

Samouvjereni stav i hod te sređena brada i frizura ovaj outfit su učinili još elegantnijim

Na špici često viđamo originalne i kreativne kombinacije, a posebno nas razvesele one koje su idealan spoj casual i elegantnog stila. Upravo takav je stajling imao i markantan muškarac sa špice. Muška se moda često oslanja na klasiku, a muškarci nisu skloni pretjeranom eksperimentiranju. Muškarac sa špice primjer je da moda ne mora biti dosadna.

Pavao Bobinac/Dosadni Fotograf

Odjenuo je savršeno krojeno roza odijelo. Ispod sakoa se nazirala klasična bijela košulja koju je uskladio s bijelim rupčićem u džepu i bakreno smeđom kravatom sa sjanim linijama. Izbor obuće pao je na klasične crne mokasinke sa zlatnom kopčom koje su jednako prigrlili i muškarci i žene, a nose se u raznim varijantama.

Samouvjereni stav i hod te sređena brada i frizura ovaj outfit su učinili još elegantnijim.