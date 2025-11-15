Roza odijelo i crne mokasinke: Muškarac sa špice pokazao da muška moda ne mora biti dosadna
Na špici često viđamo originalne i kreativne kombinacije, a posebno nas razvesele one koje su idealan spoj casual i elegantnog stila. Upravo takav je stajling imao i markantan muškarac sa špice. Muška se moda često oslanja na klasiku, a muškarci nisu skloni pretjeranom eksperimentiranju. Muškarac sa špice primjer je da moda ne mora biti dosadna.
Odjenuo je savršeno krojeno roza odijelo. Ispod sakoa se nazirala klasična bijela košulja koju je uskladio s bijelim rupčićem u džepu i bakreno smeđom kravatom sa sjanim linijama. Izbor obuće pao je na klasične crne mokasinke sa zlatnom kopčom koje su jednako prigrlili i muškarci i žene, a nose se u raznim varijantama.
Samouvjereni stav i hod te sređena brada i frizura ovaj outfit su učinili još elegantnijim.