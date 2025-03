Od traperica do haljina – tamni traper vlada novim kolekcijama

Traper je bezvremenski klasik koji nikad ne izlazi iz mode, a već sezonama dominira modnom scenom u različitim oblicima – od svestranih traperica do elegantnih suknji i haljina. Njegova svestranost omogućava beskrajne modne kombinacije, prilagođene svakom stilu i prilici.

Ovog proljeća poseban naglasak stavlja se na tamni traper, bogatu indigo nijansu koja podiže svaki outfit i daje mu sofisticiraniji izgled. Riječ je o dubokim nijansama plave boje koje svaki look čine elegantnijim, čak i kad se radi o ležernim kombinacijama. Ako želiš jednostavan način da uneseš svježinu u svoju garderobu, komadi od tamnog trapera pravi su izbor.

Brojne trendseterice već su prihvatile ovaj trend – od Katie Holmes do Jennifer Lopez i Belle Hadid, a posebno su popularne traperice ravnog kroja i modeli s blago zvonolikim nogavicama. Uz njih, dolaze i modernizirani krojevi inspirirani Y2K estetikom, poput traperica s V-strukom ili oversized boyfriend modela koji spajaju udobnost i eleganciju.

No, ovog proljeća nije riječ samo o trapericama. Brendovi su predstavili cijeli niz traper komada u ovoj trendi nijansi – od klasičnih jakni, mini suknji i bermuda do dugih suknji i prsluka u modernoj, bezrukavnoj verziji. Monokromatski denim look u tamnoj nijansi izvrstan je način da postigneš minimalistički, ali efektan outfit. Uz to, tu su i stylish haljine od trapera koje će se s lakoćom uklopiti u svačiji stil.

Želiš li unijeti dozu osvježenja u svoju proljetnu garderobu, komadi od tamnog trapera savršen su izbor. Bilo da se odlučiš za klasične traperice, jaknu ili chic haljinu, nećeš pogriješiti. Neke od naših favorita za proljeće iz ponude popularnih high street brendova donosimo u nastavku.

H&M - 29,99 €

H&M - 49,99 €

H&M - 29,99 €

Mango - 69,99 €

Mango - 39,99 €

Mango - 49,99 €

Mango - 49,99 €

Mango - 39,99 €

Zara - 29,95 €

Zara - 35,95 €

Zara - 45,95 €

Zara - 29,95 €

Zara - 39,95 €

Zara - 35,95 €

Massimo Dutti - 59,95 €