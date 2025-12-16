Uski struk i raskošna silueta: Sydney Sweeney kao nova Marilyn Monroe

Američka miljenica, Sydney Sweeney, sve se snažnije profilira kao nova modna muza Hollywooda, glumica koja vješto spaja klasični glamur i suvremenu estetiku, stvarajući dojmljive modne trenutke koji se dugo pamte

Sydney Sweeney ponovno je dokazala da itekako zna kako ostaviti snažan dojam na crvenom tepihu. Na premijeri filma 'The Housemaid', održanoj u kultnom TCL Chinese Theatreu u Los Angelesu, američka glumica pojavila se u bijeloj haljini s raskošnom, lepršavom suknjom, koja je istaknula njezinu sve vitkiju figuru i naglašenu ženstvenu siluetu.

Haljina, minimalistička u boji, ali izuzetno efektna u kroju, naglasila je tanak struk i raskošne obline, stvarajući dojam bezvremenskog holivudskog glamura. Upravo taj balans elegancije i senzualnosti mnoge je podsjetio na stil Marilyn Monroe, ikone čija je pojava desetljećima definirala pojam ženstvenosti na filmu i izvan njega.

Sweeney je look nosila s dozom samopouzdanja i lakoće, bez pretjeranih dodataka, dopuštajući kroju i silueti da govore sami za sebe. Raspuštena plava kosa i crveni ruž dodatno su naglasili klasičnu estetiku, čineći cijeli styling modernom reinterpretacijom zlatnog doba Hollywooda.

Iako je riječ o suvremenom dizajnu, cijeli dojam svojevrsni hommage starim filmskim divama. Sydney Sweeney ovim je izdanjem pokazala kako se ikoničan stil Marilyn Monroe može prenijeti u današnje vrijeme - sofisticirano, svježe i prilagođeno novoj generaciji crvenog tepiha.