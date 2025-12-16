Uski struk i raskošna silueta: Sydney Sweeney kao nova Marilyn Monroe
Sydney Sweeney ponovno je dokazala da itekako zna kako ostaviti snažan dojam na crvenom tepihu. Na premijeri filma 'The Housemaid', održanoj u kultnom TCL Chinese Theatreu u Los Angelesu, američka glumica pojavila se u bijeloj haljini s raskošnom, lepršavom suknjom, koja je istaknula njezinu sve vitkiju figuru i naglašenu ženstvenu siluetu.
Haljina, minimalistička u boji, ali izuzetno efektna u kroju, naglasila je tanak struk i raskošne obline, stvarajući dojam bezvremenskog holivudskog glamura. Upravo taj balans elegancije i senzualnosti mnoge je podsjetio na stil Marilyn Monroe, ikone čija je pojava desetljećima definirala pojam ženstvenosti na filmu i izvan njega.
Sweeney je look nosila s dozom samopouzdanja i lakoće, bez pretjeranih dodataka, dopuštajući kroju i silueti da govore sami za sebe. Raspuštena plava kosa i crveni ruž dodatno su naglasili klasičnu estetiku, čineći cijeli styling modernom reinterpretacijom zlatnog doba Hollywooda.
Iako je riječ o suvremenom dizajnu, cijeli dojam svojevrsni hommage starim filmskim divama. Sydney Sweeney ovim je izdanjem pokazala kako se ikoničan stil Marilyn Monroe može prenijeti u današnje vrijeme - sofisticirano, svježe i prilagođeno novoj generaciji crvenog tepiha.