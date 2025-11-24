Šubara i čupava bunda kao zimska uniforma: Zgodna brineta oduševila modnom kombinacijom
Na zagrebačkoj špici ni snijeg ni niske temperature ne mogu spriječiti Zagrepčanke da pokažu svoje najbolje modne kombinacije.
Dok većina prolaznika poseže za “sigurnim” i već viđenim kombinacijama, jedna je dama doslovno zaustavila poglede u bundi koja izgleda kao da je stigla ravno s modnih pista. U moru tamnih zimskih tonova, njezin svijetli teddy kaput pretvara siv dan u pravi mali street style editorijal.
Ono što ovaj styling čini posebnim jest činjenica da je istovremeno vrlo chic i potpuno nosiv u stvarnom životu. Dugačka bunda u bež nijansi, stegnuta smeđim remenom u struku, naglašava figuru i daje outfitu strukturu, dok krznena šubara u sličnoj boji podiže cijelu priču i dodaje dozu retro šarma.
Završni detalji rade razliku – čvrste smeđe čizme s potpeticom i popularna kožna The Tote Bag torbica u boji konjaka savršeno se slažu s toplom paletom i pokazuju da i zimski look može biti i funkcionalan i moderan. Ova dama je još jednom dokazala da je špica najbolja modna pista na otvorenom.