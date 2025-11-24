Šubara i čupava bunda kao zimska uniforma: Zgodna brineta oduševila modnom kombinacijom

Ova mlada dama je još jednom dokazala da je zagrebačka špica najbolja modna pista na otvorenom

Na zagrebačkoj špici ni snijeg ni niske temperature ne mogu spriječiti Zagrepčanke da pokažu svoje najbolje modne kombinacije.

Pavao Bobinac/Dosadni Fotograf

Dok većina prolaznika poseže za “sigurnim” i već viđenim kombinacijama, jedna je dama doslovno zaustavila poglede u bundi koja izgleda kao da je stigla ravno s modnih pista. U moru tamnih zimskih tonova, njezin svijetli teddy kaput pretvara siv dan u pravi mali street style editorijal.

Ono što ovaj styling čini posebnim jest činjenica da je istovremeno vrlo chic i potpuno nosiv u stvarnom životu. Dugačka bunda u bež nijansi, stegnuta smeđim remenom u struku, naglašava figuru i daje outfitu strukturu, dok krznena šubara u sličnoj boji podiže cijelu priču i dodaje dozu retro šarma.

Završni detalji rade razliku – čvrste smeđe čizme s potpeticom i popularna kožna The Tote Bag torbica u boji konjaka savršeno se slažu s toplom paletom i pokazuju da i zimski look može biti i funkcionalan i moderan. Ova dama je još jednom dokazala da je špica najbolja modna pista na otvorenom.