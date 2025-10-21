Styling šalova i marama: Vodič za savršen jesenski izgled

Biraš li šal ili maramu? Nježnu svilu ili toplo pletivo? Bilo da svom outfitu želiš dodati dašak boje, teksture ili osobnosti, ovaj klasični modni dodatak ove je jeseni definitivno tvoj najbolji saveznik

Šalovi i marame ključni su modni dodatak za jesen 2025., ali srećom ne trebaš se zamarati kompliciranim čvorovima. Trendovi nalažu jednostavnost, pretvarajući ih u suptilan, ali efektan završni dodir svake kombinacije. Evo što ćemo ove sezone nositi oko vrata:

"Skinny" marame: Uske marame su se vratile. Daju elegantnu, izduženu liniju i dodaju zanimljiv detalj bez volumena. Životinjski uzorak poput leopardskog unosi dozu karaktera tvom outfitu.

Male svilene marame: Klasični svileni kvadrati su ponovno popularni. Nosi ih zavezane oko vrata s čvorom sa strane ili utaknute u ovratnik džempera. Posebno su šik u jesenskim nijansama dragulja i zemljanim tonovima.

Pletivo s teksturom: Tekstura je ključna. Rebrasto pletivo, široko tkanje i heklani stilovi dodaju dubinu i odlično se kombiniraju sa strukturiranim kaputima.

Umjetnost vezivanja: Od klasike do modernih čvorova

Stiliziranje šala ove sezone svodi se na jednostavnost i postizanje prirodnog, fluidnog izgleda.

Opušteno prebacivanje je najjednostavniji i najelegantniji način nošenja. Samo prebaci dugi šal oko vrata i pusti da krajevi padaju. Ovaj stil vizualno izdužuje figuru, a za drugačiji dojam, jedan kraj prebaci preko ramena.

Klasična omča (Pariški čvor) bezvremenski je stil za hladnije dane. Presavij šal na pola, omotaj ga oko vrata i provuci krajeve kroz petlju. Lagano olabavi čvor.

Stil ogrtača - predimenzionirani šal prebaci preko ramena kao ogrtač. Nosi ga preko sakoa ili jakne za dodatni sloj topline i stila.

Kreativni čvorovi za poseban dojam

"Perec" čvor: Ovaj razigrani čvor privlači poglede. Presavij šal na pola oko vrata. Jedan kraj provuci kroz petlju, zavrni petlju pa kroz novi otvor provuci drugi kraj.

Francuski šik: Za ovaj profinjen izgled koristi malu svilenu maramu. Zarolaj je u traku, omotaj oko vrata i zaveži u labavi čvor sa strane.

Beskonačna petlja: Napravi "infinity" šal od bilo kojeg dužeg modela. Zaveži krajeve u čvor da stvoriš krug. Prebaci ga preko glave, zavrni u osmicu i prebaci i drugu petlju preko glave.

Više od dodatka za vrat

Šalovi ove sezone nisu samo komad koji nam grije vrat - njihova svestranost potiče kreativnost.

Na torbici: Zaveži manju svilenu ili tanku maramu oko ručke torbice. To je sjajan način da osvježiš torbu i dodaš boju.

Kao remen: Dugi, uski šal provuci kroz omče za remen na hlačama ili suknji i zaveži u mašnu ili čvor za boemski prizvuk.

U kosi: Koristi manju maramu kao traku za kosu ili njome zaveži rep ili pletenicu za retro notu.

Šalovi i marame više su od praktičnog dodatka – oni su način izražavanja stila. Eksperimentiraj s materijalima, uzorcima i načinima vezivanja. Uz pravilnu njegu, poput skladištenja svile na ravnom i presavijanja pletiva, tvoji će omiljeni komadi trajati godinama, uvijek spremni za tranformirati i najjednostavniji outfit u nešto posebno.

Massimo Dutti - 125 €

Massimo Dutti - 59,95 €

Reserved - 17,99 €

Reserved - 17,99 €

Reserved - 13,99 €

Reserved - 17,99 €

Zara - 12,95 €

Zara - 19,95 €

Zara - 12,95 €

Zara - 19,95 €

Zara - 15,95 €

Zara - 22,95 €

Zara - 12,95 €

Zara - 15,95 €