Styling šalova i marama: Vodič za savršen jesenski izgled
Šalovi i marame ključni su modni dodatak za jesen 2025., ali srećom ne trebaš se zamarati kompliciranim čvorovima. Trendovi nalažu jednostavnost, pretvarajući ih u suptilan, ali efektan završni dodir svake kombinacije. Evo što ćemo ove sezone nositi oko vrata:
"Skinny" marame: Uske marame su se vratile. Daju elegantnu, izduženu liniju i dodaju zanimljiv detalj bez volumena. Životinjski uzorak poput leopardskog unosi dozu karaktera tvom outfitu.
Male svilene marame: Klasični svileni kvadrati su ponovno popularni. Nosi ih zavezane oko vrata s čvorom sa strane ili utaknute u ovratnik džempera. Posebno su šik u jesenskim nijansama dragulja i zemljanim tonovima.
Pletivo s teksturom: Tekstura je ključna. Rebrasto pletivo, široko tkanje i heklani stilovi dodaju dubinu i odlično se kombiniraju sa strukturiranim kaputima.
Umjetnost vezivanja: Od klasike do modernih čvorova
Stiliziranje šala ove sezone svodi se na jednostavnost i postizanje prirodnog, fluidnog izgleda.
Opušteno prebacivanje je najjednostavniji i najelegantniji način nošenja. Samo prebaci dugi šal oko vrata i pusti da krajevi padaju. Ovaj stil vizualno izdužuje figuru, a za drugačiji dojam, jedan kraj prebaci preko ramena.
Klasična omča (Pariški čvor) bezvremenski je stil za hladnije dane. Presavij šal na pola, omotaj ga oko vrata i provuci krajeve kroz petlju. Lagano olabavi čvor.
Stil ogrtača - predimenzionirani šal prebaci preko ramena kao ogrtač. Nosi ga preko sakoa ili jakne za dodatni sloj topline i stila.
Kreativni čvorovi za poseban dojam
"Perec" čvor: Ovaj razigrani čvor privlači poglede. Presavij šal na pola oko vrata. Jedan kraj provuci kroz petlju, zavrni petlju pa kroz novi otvor provuci drugi kraj.
Francuski šik: Za ovaj profinjen izgled koristi malu svilenu maramu. Zarolaj je u traku, omotaj oko vrata i zaveži u labavi čvor sa strane.
Beskonačna petlja: Napravi "infinity" šal od bilo kojeg dužeg modela. Zaveži krajeve u čvor da stvoriš krug. Prebaci ga preko glave, zavrni u osmicu i prebaci i drugu petlju preko glave.
Više od dodatka za vrat
Šalovi ove sezone nisu samo komad koji nam grije vrat - njihova svestranost potiče kreativnost.
Na torbici: Zaveži manju svilenu ili tanku maramu oko ručke torbice. To je sjajan način da osvježiš torbu i dodaš boju.
Kao remen: Dugi, uski šal provuci kroz omče za remen na hlačama ili suknji i zaveži u mašnu ili čvor za boemski prizvuk.
U kosi: Koristi manju maramu kao traku za kosu ili njome zaveži rep ili pletenicu za retro notu.
Šalovi i marame više su od praktičnog dodatka – oni su način izražavanja stila. Eksperimentiraj s materijalima, uzorcima i načinima vezivanja. Uz pravilnu njegu, poput skladištenja svile na ravnom i presavijanja pletiva, tvoji će omiljeni komadi trajati godinama, uvijek spremni za tranformirati i najjednostavniji outfit u nešto posebno.