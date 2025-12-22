Što se najviše kupovalo u COS-u ove godine? Donosimo 15 favorita

U 2025. godini posebno su se istaknuli vječni klasici – od savršene bijele majice i kašmirskih pulovera do širokih hlača, ravnih traperica i prepoznatljivih torbi skulpturalnih linija. Upravo ovi komadi, koji utjelovljuju ideju tihog luksuza, našli su se među najpopularnijim modelima koje su svi kupovali

Za sve koji vole promišljenu jednostavnost, kvalitetu i pažljivo krojene siluete, COS je i ove godine ostao nezaobilazna shopping adresa. Brend koji već godinama uspješno definira estetiku tihog luksuza i dizajnerski promišljene osnove garderobe, još je jednom potvrdio svoju ulogu mjesta na koje se svi vraćamo kad tražimo kvalitetne, bezvremenske klasike.

Od savršeno krojenih basic majica do elegantnih kaputa, COS iz sezone u sezonu donosi komade koji se nose godinama, a ne samo jednu sezonu. U 2025. godini posebno se istaknula njihova ponuda vječnih klasika koji se s lakoćom uklapaju u svaki ormar. Riječ je o komadima koji su se u rekordnom roku prodavali i koji su pronašli mjesto u garderobama modnih urednica, influencerica, ali i svih ljubiteljica kvalitetne, jednostavne i promišljene mode.

U moru trendova koji se smjenjuju brže nego ikad, COS ostaje pouzdan izbor za one koji biraju dugotrajnost i profinjenost. Upravo zato ne čudi da su se među najpopularnijim kupnjama našli oni ključni komadi koji čine temelj svake capsule garderobe: bijela majica besprijekornog kroja, pulover od finog kašmira, klasične ravne traperice, oversized košulja, elegantne široke hlače i prepoznatljive torbe skulpturalnih linija.

Sve ih povezuje ista ideja – jednostavni su, nosivi i beskrajno svestrani, a istodobno dovoljno dizajnerski upečatljivi da se ističu na prvi pogled. Ove godine kupci su jasno pokazali što žele: kvalitetu, bezvremenski dizajn i komade koji se ne troše ni vizualno ni materijalno.

U nastavku izdvajamo i 15 komada iz COS-a koji su ove godine bili među najprodavanijima i među kojima će svatko s lakoćom pronaći svoje favorite.

COS, džemper - 249 €

COS, traperice - 99 €

COS, torba - 199 €

COS, košulja - 99 €

COS, tenisice - 99 €

COS, suknja - 129 €

COS, hlače - 129 €

COS, kaput - 279 €

COS, traperice - 89 €

COS, kardigan - 99 €

COS, čizme - 299 €

COS, haljina - 129 €

COS, jakna - 199 €

COS, majica - 35 €