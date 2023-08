Najljepše haljine i kombinezoni koje možeš nositi na jesensko vjenčanje

Jesen nam je pred vratima, a iako će činjenica da je ljetu kraj rastužiti mnoge, godišnje doba koje je pred nama uistinu je posebno te donosi pregršt razloga za veselje. Jedan od razloga zbog kojih se radujemo jesenskoj sezoni su i jesenska vjenčanja koja imaju svoju čar te su uistinu magična.

Ako si ove jeseni gošća na nečijem vjenčanju, zasigurno već sada razmišljaš o tome što odjenuti i kako pronaći svoj idealan wedding outfit koji će se stilski uklopiti u čarobnu jesensku idilu. Na sreću, modni brendovi su već počeli predstavljati svoje raskošne jesenske kolekcije u kojima se krije i mnoštvo elegantnih i profinjenih komada koji su idealan odabir za posebne prigode poput vjenčanja.

Jedan od izbora s kojima ne možeš pogriješiti kad su vjenčanja u pitanju svakako su haljine, a ove sezone ponuda je uistinu bogata. I dalje su jako popularne haljine od satena, kao i modeli s romantičnim uzorcima koji uz pažljivo odabrane modne dodatke mogu djelovati jako chic i elegantno.

No, ako nisi ljubitelj haljina, odličan izbor za vjenčanje su i ženstveni kombinezoni koji će sjajno izgledati uz cipele ili sandale na petu i clutch torbicu. Prilikom odabira svog idealnog outfita svakako uzmi u obzir i u kojem će se mjesecu održati vjenčanje. Ako je to rujan, vrijeme će vjerojatno još uvijek biti toplo pa je bolje birati haljinu bez ili kratkih rukava, no ako je riječ o kasno jesenskom vjenčanju, puno bolji izbor su modeli dugih rukava u kojima ti neće biti hladno.

Od haljina do kombinezona, elegantnih modela idealnih za vjenčanja i slične svečane prilike u ponudi popularnih high street brendova ni ove jeseni ne nedostaje, a neke od naših favorita donosimo u nastavku.

H&M, 55 eur

Duga crna haljina lepršavog kroja.

H&M, 40 eur

Mini drapirana haljina dugih rukava.

H&M, 50 eur

Plisirana haljina od šifona.

Mango, 60 eur

Kombinezon na preklop s printom.

Mango, 70 eur

Satenska haljina s detaljem na leđima.

Mango, 60 eur

Dugi kombinezon s remenom.

Mango, 70 eur

Satenska haljina zvonolikih rukava.

Mango, 70 eur

Satenska haljina s čvorom.

Zara, 30 eur

Haljina s V-izrezom i dugim rukavima s prorezima i mašnama. Volani na porubima sprijeda. Podstava.

Zara, 46 eur

Kombinezon bez rukava s asimetričnim izrezom i volanima. Prednji džepovi. Široke nogavice. Patentni zatvarač skriven u šavu sa strane.