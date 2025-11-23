Kombinacija puffer jakne i tajica privukla poglede na zagrebačkoj špici

Na gradskim ulicama često se mogu vidjeti modno osviještene djevojke, ali ova je dama svojom kombinacijom unijela dozu urbanog chica

Na zagrebačkoj špici ponovno smo uočili zanimljivu modnu igru slojeva. Jedna je dama privukla pažnju kombinacijom puffer jakne, tajica i sportskih tenisica, pokazujući kako se uz malo stila može postići savršena ravnoteža između udobnosti i elegancije.

Pavao Bobinac/Dosadni Fotograf

Odabrala je efektnu puffer jaknu bež boje do koljena, oversized kroja koja je idealna za hladne jesenske dane. Ispod jakne, nazirale su se bordo sportske tajice, s prorezima na listovima. Kombinaciju je upotpunila sportskim tenisicima New Balance u crnoj boji te visokim čarapama u sivoj. Crna vesta savršen je izbor za sportske kombinacije poput ove. Kosu je podigla u visoki rep, a opuštenu kombinaciju upotpunila je sunčanim naočalam neobičnog okvira.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ova je žena dokaz da se i sportsko izdanje može nositi na špici.