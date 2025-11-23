Kombinacija puffer jakne i tajica privukla poglede na zagrebačkoj špici
Na zagrebačkoj špici ponovno smo uočili zanimljivu modnu igru slojeva. Jedna je dama privukla pažnju kombinacijom puffer jakne, tajica i sportskih tenisica, pokazujući kako se uz malo stila može postići savršena ravnoteža između udobnosti i elegancije.
Odabrala je efektnu puffer jaknu bež boje do koljena, oversized kroja koja je idealna za hladne jesenske dane. Ispod jakne, nazirale su se bordo sportske tajice, s prorezima na listovima. Kombinaciju je upotpunila sportskim tenisicima New Balance u crnoj boji te visokim čarapama u sivoj. Crna vesta savršen je izbor za sportske kombinacije poput ove. Kosu je podigla u visoki rep, a opuštenu kombinaciju upotpunila je sunčanim naočalam neobičnog okvira.
Ova je žena dokaz da se i sportsko izdanje može nositi na špici.