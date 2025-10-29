Moda
Ovako moćne komade smo čekali! LEXALEX studio predstavlja novu kolekciju

29. listopada 2025.
Zvonimir Ferina
Nova sezona donosi nove modne favorite, a ako je suditi po prvim lookovima s ulica i društvenih mreža – Lexalex je već postavio ton. Njihova kolekcija zimskih jakni i kaputa spaja bezvremensku siluetu s urbanim stilom, pretvarajući toplinu u stilsku izjavu

Sve počinje s kaputom. Onim koji nije samo odjevni predmet, već stav. Dugi, fluidni krojevi od mekane vune, s dodatkom krzna na rukavima koji se može skidati, obilježit će sezonu. Pojas naglašava struk, ovratnik uokviruje lice, a tekstura poziva na dodir. Paleta boja je ograničena jer ovaj kaput dolazi kao jedinstven komad s kojim ćete kombinirati svu svoju garderobu. Cappuccino bež, nebesko plava i crna su tri nijanse kaputa koje se nose ove sezone. Nježno, profinjeno, u skladu sa svim bojama i modnim dodacima koje izaberete.

Za potpuni look tu su voluminozni šalovi i kape koje nude teksturu, stil i toplinu. Meki vuneni šalovi u pastelnim nijansama kakve je teško naći, a koje postaju zaštitni znak LEXALEX statement komada jer su nosivi u svim kombinacijama i istovremeno casual i luksuzni.

U toj priči o profinjenosti, Lexalex donosi i kontrast: puffer jakne koje redefiniraju urbani luksuz kad temperature zaista padnu. Sjajne, gotovo reflektirajuće površine, raskošno krzno oko ovratnika i pomno izbalansirani volumen stvaraju siluetu koja je istovremeno moćna i nenametljivo senzualna. Crvena kao hommage samopouzdanju, crna kao simbol snage, bež kao suptilni luksuz — svaka od njih nosi energiju žene i muškarca), jer LEXALEX voli unisex komade.

U Lexalex svijetu toplina nije samo fizički osjećaj – to je aura. To je sigurnost kroja, mekoća materijala, savršena ravnoteža između funkcionalnosti i estetike.

Ovo nisu jakne koje samo prate sezonu. Ovo su komadi koji je stvaraju. Zima 2025. bit će njihova — topla, odvažna i besprijekorno Lexalex.

