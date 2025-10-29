Finalni tjedan 'Života na vagi': Zvone snažno vjeruje u Maru

Kako će proći izazov i zašto će Edo plakati - ne propustite pogledati večeras u 21.15 na RTL-u ili odmah na platformi Voyo, kao i finale sezone u petak u 20.15 sati

Mare još nije sabrala dojmove od jučerašnjeg izazova, kada je naposljetku Nena pobijedila, a pred najboljom petorkom devete sezone su novi izazovi.

„Kako sam to uspjela propustiti? Bila mi je u rukama ta nagrada za finale i jednostavno sam popustila, nisam više mogla od ruku, nažalost“, kaže Mare iskreno, a Ante primjećuje da je malo klonula duhom pa je želi razveseliti.

„Došli smo Mare do kraja. Mislio sam da neću dulje od tjedan dana“, iskren je Ante, a Mare dodaje: „Ja sam mislila da ću mjesec dana eventualno, a vidi nas sad! Moramo se potruditi da ovaj izazov pobijedi netko od nas dvoje.“

Nena i Zvone razgovarali su o njegovu bivšem plavom timu. „Jako puno su me naljutili i svašta je tu bilo - i podbadanja, i zabadanja, i svega, ali opet, to je bio moj tim i da moram opet birati, opet bih odabrao plavi tim“, smatra Zvone i dodaje: „Nisam htio kalkulirati, htio sam svojim radom doći do krajnjeg cilja i na kraju nije uspjelo, ali nema veze.“

„Što ti misliš, tko bi mogao biti treći finalist? Ima li nade za nekoga od tvojih bivših plavaca?“ zanima Nenu. „Mislim da ima za Maru nade. Ante se trudi, ne umanjujem njegov učinak, ali mislim da za Maru ima nade jer ona ni sama još nije svjesna što sve može. Pogotovo sad kad joj je došla Kate, mislim da mi mogla imati dobar rezultat ovaj tjedan“, objašnjava Zvone.

Sve je zanimalo što će biti njihov posljednji mali izazov, a treneri su najavili: „Za svakoga od vas pripremili smo košaru s lopticama i nosila. Zadatak vam je prenijeti loptice iz košare do spremnika… „Svaki par ima 50 loptica koje trebate prenijeti u spremnik s tim da na nosilima nosite samo dvije loptice. Ako vam loptice ispadnu putem, možete se vratiti po njih, ali morate ih prvo vratiti na košaru i ponovno staviti na nosila.“

Pobjednički par dobiva zalihu Cekin i 'Z bregov proizvoda do kraja godine, zalihu prirodnih suplemenata Herba do kraja godine te poklon-bon Polleo Sporta od 200 eura! „Nagrada je stvarno super!“ komentira Domagoj.

