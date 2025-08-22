Moda
ODUZIMAJU DAH

High street haljine koje su savršene za jesenska vjenčanja

Žena.hr
22. kolovoza 2025.
High street haljine koje su savršene za jesenska vjenčanja
Zara
Jesenska vjenčanja traže posebnu dozu elegancije, a haljina je uvijek jednostavno i efektno rješenje. Ove sezone high street ponuda nudi razne modele koji spajaju trendove i pristupačnost, od boho detalja do klasičnih satenskih krojeva

Jesenska vjenčanja imaju posebnu čar – sve je obavijeno toplim tonovima, mekšim svjetlom i ugodnom intimnom atmosferom. Takve svečane prilike traže elegantne outfite, a haljine su uvijek siguran i svestran izbor. Ove sezone u trendu su modeli s naborima, čipkom, volanima u boho stilu, ali i klasični satenski krojevi koji uvijek izgledaju sofisticirano i chic.

Dobra vijest je da prekrasne haljine više nisu rezervirane samo za dizajnerske butike. High street ponuda nudi brojne opcije po pristupačnim cijenama, a krojevi prate trendove pa se možeš osjećati moderno i elegantno bez velikog troška. Boje koje vladaju jesenskim kolekcijama odražavaju prirodnu paletu – zemljane nijanse, smeđa, tamnozelena, ali i neutralni tonovi poput bež i krem nijansi savršeno pristaju uz ovu sezonu.

Ako tražiš inspiraciju, donosimo naših 13 favorita iz novih kolekcija - elegantne haljine koje su stylish, pristupačne i savršene za svečane prilike poput jesenskih vjenčanja.

High street haljine koje su savršene za jesenska vjenčanja
Massimo Dutti - 89,95 €

High street haljine koje su savršene za jesenska vjenčanja
Massimo Dutti - 99,95 €

High street haljine koje su savršene za jesenska vjenčanja
Zara - 99,95 €

High street haljine koje su savršene za jesenska vjenčanja
Zara - 39,95 €

High street haljine koje su savršene za jesenska vjenčanja
Zara - 35,95 €

High street haljine koje su savršene za jesenska vjenčanja
Zara - 49,95 €

High street haljine koje su savršene za jesenska vjenčanja
Mango - 99,99 €

High street haljine koje su savršene za jesenska vjenčanja
Mango - 89,99 €

High street haljine koje su savršene za jesenska vjenčanja
Mango - 69,99 €

High street haljine koje su savršene za jesenska vjenčanja
COS - 89 €

High street haljine koje su savršene za jesenska vjenčanja
COS - 99 €

High street haljine koje su savršene za jesenska vjenčanja
COS - 125 €

High street haljine koje su savršene za jesenska vjenčanja
COS - 125 €
Pročitajte još o:
Haljine Za JesenSvečane HaljineJesensko VjenčanjeHigh Street Modeli
Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ODUZIMAJU DAH
High street haljine koje su savršene za jesenska vjenčanja