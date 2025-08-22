High street haljine koje su savršene za jesenska vjenčanja
Jesenska vjenčanja imaju posebnu čar – sve je obavijeno toplim tonovima, mekšim svjetlom i ugodnom intimnom atmosferom. Takve svečane prilike traže elegantne outfite, a haljine su uvijek siguran i svestran izbor. Ove sezone u trendu su modeli s naborima, čipkom, volanima u boho stilu, ali i klasični satenski krojevi koji uvijek izgledaju sofisticirano i chic.
Dobra vijest je da prekrasne haljine više nisu rezervirane samo za dizajnerske butike. High street ponuda nudi brojne opcije po pristupačnim cijenama, a krojevi prate trendove pa se možeš osjećati moderno i elegantno bez velikog troška. Boje koje vladaju jesenskim kolekcijama odražavaju prirodnu paletu – zemljane nijanse, smeđa, tamnozelena, ali i neutralni tonovi poput bež i krem nijansi savršeno pristaju uz ovu sezonu.
Ako tražiš inspiraciju, donosimo naših 13 favorita iz novih kolekcija - elegantne haljine koje su stylish, pristupačne i savršene za svečane prilike poput jesenskih vjenčanja.