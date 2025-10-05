Slojevite jesenske kombinacije: Stylish ideje kako stilizirati pulovere bez rukava

Pleteni prsluci odnosno puloveri bez rukava ove su jeseni opet IN. Izuzetno su svestani, bilo da ih biraš za posao, ležerne šetnje ili izlazak, uz pravi način stiliziranja postaju nezaobilazan dio jesenske garderobe

Pulover bez rukava odnosno pleteni prsluk jedan je od onih komada koji svake jeseni doživi svoj povratak. Praktičan je, topao i savršen za slojevito odijevanje, a uz to unosi i dašak retro šarma u svaku kombinaciju. Ove sezone dolazi u raznim krojevima i bojama – od oversized modela do elegantnih, pripijenih verzija – pa se lako uklapa u različite stilove.

Kako stilizirati pulover bez rukava?

Preko košulje za klasični chic look

Najjednostavnija i najefektnija kombinacija je pulover bez rukava preko bijele košulje. Možeš ga nositi uz traperice i mokasinke za opušteni dnevni outfit ili dodati suknju i čizme do koljena za ženstvenu varijantu.

Na dolčevitu ili uz bijelu majicu za minimalistički dojam

Ako voliš čiste linije i neutralne tonove, pulover bez rukava izgleda sjajno preko tanke dolčevite ili obične bijele T-shirtice. Uparena s ravnim hlačama ili kožnim suknjama, ova kombinacija daje moderan i sofisticiran rezultat.

Uz haljinu za neočekivani look

Jedan od zanimljivijih načina nošenja je slojevitost s haljinom. Midi ili maksi haljina s puloverom bez rukava preko nje stvara trendi look koji možeš zaokružiti gležnjačama.

High street favoriti

U high street trgovinama možeš pronaći razne verzije – klasične pletene pulovere bez rukava u neutralnim tonovima, ali i modele s uzorcima poput rombova, detaljima na kopčanje ili u crop krojevima. Popularni brendovi nude ih u širokom rasponu: od basic komada koji su idealni za svaki dan, do statement modela koji mogu biti glavna točka jesenskog outfita.

Zara - 25,95 €

Zara - 27,95 €

H&M - 27,99 €

H&M - 22,99 €

H&M - 22,99 €

H&M - 44,99 €

H&M - 49,99 €

H&M - 29,99 €

Massimo Dutti - 125 €

Massimo Dutti - 125 €

Massimo Dutti - 69,95 €