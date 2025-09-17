Moda
Sivo odijelo nije rezervirano samo za ured, Margot Robbie zna kako ga nositi i u street style verziji

17. rujna 2025.
Sivo odijelo nije rezervirano samo za ured, Margot Robbie zna kako ga nositi i u street style verziji
Njezina sposobnost da spoji klasične komade s modernim, odvažnim detaljima čini svaki njezin outfit inspirativnim za street style lookove

Margot Robbie ponovno pokazuje zašto je jedna od najbolje odjevenih zvijezda Hollywooda, ovaj put na ulicama New Yorka. Njezina sposobnost da spoji klasične komade s modernim, odvažnim detaljima čini svaki njezin outfit inspirativnim za street style lookove.

Sivo odijelo nije rezervirano samo za ured, Margot Robbie zna kako ga nositi i u street style verziji
Nedavno je nosila tamnosivo odijelo koje je odisalo sofisticiranošću i besprijekornim krojem. Sako sa suženim donjim rubom dao je klasičnom dizajnu moderan štih, dok je crni grudnjak koji je nazirao ispod sakoa dodao zavodljiv i odvažan detalj. Margot je odijelo upotpunila laganim sivim hlačama, crnim klompama s otvorenim prstima i odgovarajućom torbicom. Sunčane naočale i jednostavna frizura dodatno su naglasili chic, ali opušteni street style dojam.

Sivo odijelo nije rezervirano samo za ured, Margot Robbie zna kako ga nositi i u street style verziji
Sivo odijelo nije rezervirano samo za ured, Margot Robbie zna kako ga nositi i u street style verziji
Sivo odijelo nije rezervirano samo za ured, Margot Robbie zna kako ga nositi i u street style verziji