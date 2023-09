Siva boja kao vječni klasik i ove će jeseni unijeti dozu profinjenosti u kombinacije

Jesenski dani donose nam mnoštvo novih modnih trendova i zanimljivih noviteta, a brojni brendovi ovih su dana predstavili svoje raskošne kolekcije za novu sezonu. Jesen nam neće biti nimalo dosadna, barem ne u modnom smislu. Čeka nas vladavina neobičnih nijansi, ali i dobrih starih klasika poput neodoljive sive boje.

Riječ je o klasičnoj jesenskoj nijansi koja će s lakoćom pronaći svoj put do svakog ormara, a iako joj mnogi zamjeraju da je dosadna i monotona, siva je zapravo savršen primjer tihog luksuza koji je ove jeseni osvojio brojne modne entuzijaste. Svestranost ove jednostavne boje krije se upravo u njezinoj neutralnosti – djeluje suptilno i profinjeno te se lako kombinira sa svim drugim nijansama.

Siva u jesenskim kolekcijama i nije nekakvo iznenađenje, no ove bismo je sezone ipak mogli viđati malo češće nego inače. Nakon što su brojne modne kuće na svojim revijama predstavile sivu kao it nijansu za jesen, high street brendovi ubrzo su slijedili njihov primjer. Ove će jeseni tako u trendu biti sve nijanse sive boje, od prozračne svjetlosive pa do dramatičnije antracitne, a dolaze u spoju s kaputima, pletivom, blejzerima i elegantnim hlačama i izgledaju uistinu neodoljivo.

Komadi u sivoj nijansi sjajno će se uklopiti u poslovnu garderobu, no dobro će izgledati i kao dio ležernijih kombinacija. Bez imalo sumnje, siva boja je savršen izbor u svakoj prigodi i klasik je u koji se isplati investirati. Odjevni komadi u sivim nijansama su bezvremenski i nikad ne izlaze iz mode stoga ih je uvijek dobro imati u ormaru.

Nenametljiva i stylish, siva boja u svaki će jesenski ili zimski outfit unijeti dašak elegancije i profinjenosti, a ako preferiraš klasični stil ili težiš izgradnji capsule garderobe, sa sivom sigurno nećeš pogriješiti.

Od pletiva pa do blejzera i kaputa, sve nijanse sive boje ove jeseni dominiraju kolekcijama brendova, a neke od najboljih komada koji su idealan izbor za hladnije dane pred nama donosimo u nastavku.

H&M, 50 eur

Blejzer s duplim kopčanjem, oversized kroja.

H&M, 90 eur

Mekani i cozy džemper u sivoj nijansi savršen je dodatak jesenskom ormaru.

H&M, 159 eur

Elegantni sivi kaput osvježit će svaku kombinaciju. Izrađen od mješavine vune.

H&M, 50 eur

Bomber jakna u tamnoj sivoj nijansi, izrađena od umjetne kože. Začinit će svaki look.

Mango, 50 eur

Strukirani prsluk za odijelo.

Mango, 100 eur

Plisirana midi suknja, s dodatkom vune.

Mango, 100 eur

Strukturirani sako od odijela, vječni klasik koji nikad ne izlazi iz mode.

Mango, 40 eur

Vesta s ukrasnim šavovima, savršen izbor u svakoj prilici.

Massimo Dutti, 80 eur

Pleteni pulover polo stila s kratkim rukavima.

Massimo Dutti, 100 eur

Midi haljina s drapiranim detaljem odličan je izbor za jesenske poslovne kombinacije.

Mohito, 60 eur

Prošivene jakne će biti trendi i ove sezone, a ovaj model u sivoj boji začinit će svaki outfit.

Mohito, 35 eur

Jednostavni sivi džemper koji pristaje uz sve. Lagano oversized kroja.

Mohito, 90 eur

Dugi kaput od mješavine vune, klasičnog kroja.

Zara, 40 eur

Hlače srednje visokog struka izrađene od tkanine mješavine liocela i lana.

Zara, 30 eur

Otvoreni kaput s preklopnim ovratnikom i dugim rukavima. Bočni džepovi.

Zara, 60 eur

Midi haljina uz tijelo bez rukava izrađena od miješane viskozne pređe. Visoki ovratnik. Naglašeni prošiv na sredini. Prorez na donjem rubu. Kopčanje skrivenim patentnim zatvaračem straga.