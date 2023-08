Viđat ćemo ih posvuda: Tri boje koje će obilježiti jesenske dane pred nama

Kad su u pitanju boje, Pantone zna sve. Osim što određuje 'boju godine', Institut za boje predviđa i koje će nijanse u određenoj sezoni vladati modnom scenom. Ove jeseni, čeka nas pregršt uzbudljivih modnih trenova, ali i vladavina nekih, ne baš tako uobičajenih jesenskih boja.

Uz klasike kao što su neutralne nijanse i zemljani tonovi, u sezoni pred nama svijetom mode dominirat će i neke pomalo neočekivane vibrantne boje koje možda i ne bismo smjestili u jesen. I ne, nije u pitanju Barbie pink.

Ove su nijanse puno elegantnije i nekako suptilnije, a kao takve s lakoćom će se uklopiti u svačiju garderobu te će sasvim sigurno unijeti dašak svježine i razigranosti u sve naše jesenske kombinacije.

U nastavku smo izdvojile top tri nijanse koje bismo ove jeseni mogli viđati posvuda, a uz to donosimo i trendi komade u tim bojama koji se već sada mogu pronaći u ponudi popularnih high street brendova. Ako se nas pita, jesen može početi!

Vatreno crvena

Crvenu boju često vežemo uz blagdanski period, no ove godine na modnoj sceni bismo je mogli početi viđati i puno ranije nego što počne božićno ludilo. Naime, upravo bi vatreno crvena boja mogla biti jedan od najvećih hitova ove jeseni. Izuzetno odvažna i upečatljiva, odličan je dodatak svakoj garderobi, a savršeno se kombinira s neutralnim tonovima poput prljavo bijele, smeđe ili bež boje.

H&M, 50 eur

Mango, 70 eur

Zara, 23 eur

Zara, 20 eur

Boja maslinovog ulja

U jesenskim danima pred nama, sve nijanse zelene boje bit će izuzetno popularne, no ova neutralna nijansa nalazi se negdje u sredini između bež i klasične zelene, a upravo ju to čini neočekivano svestranom. Efektna je, ali na suptilan način pa će se s lakoćom uklopiti u svakodnevne jesenske kombinacije.

H&M, 40 eur

H&M, 41 eur

Mango, 40 eur

Zara, 30 eur

Narančasta

Jarke tonove najčešće vežemo uz ljetnu sezonu, no ove sezone crveno-narančasta nijansa bit će posvuda. Vibrantna je i elegantna, a lijepo se slaže i s neutralnim i zemljanim tonovima. Uz to, kad malo bolje razmislimo, narančasti tonovi evociraju slike padajućeg lišća, bundeva i cozy večeri uz vatru pa je to čini ultimativnom jesenskom bojom.

H&M, 18 eur

H&M, 30 eur

H&M, 26 eur

Zara, 23 eur