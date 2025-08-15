Shopping vodič: Najljepše torbe iz prvih jesenskih kolekcija

Prve jesenske kolekcije stigle su u high street trgovine, a među njima se posebno ističu torbe – klasičan dodatak koji svake sezone dobiva nova, svježa izdanja. Ove jeseni u fokusu su modeli od prave kože, s brušenim i pletenim teksturama, u toplim nijansama koje savršeno prate dolazak hladnijih dana

Iako nas visoke temperature ovih dana podsjećaju da ljeto još uvijek traje, prve jesenske kolekcije već su stigle u high street trgovine i donijele dašak uzbuđenja zbog početka nove sezone. Uz pletene komade, balonere i jesenske jakne, posebno se ističe jedan modni dodatak koji iz sezone u sezonu privlači sve više pažnje – torbe. Posljednjih godina brendovi poput Arketa, COS-a i Massimo Duttija podigli su ljestvicu kvalitete, nudeći sve sofisticiranije modele od prave kože, po znatno pristupačnijim cijenama od luksuznih brendova.

Materijali i oblici koji dominiraju

Ove jeseni ponovno su u fokusu torbe od brušene kože koje unose dašak retro šarma, kao i one od pletene kože koje izgledom podsjećaju na luksuzne dizajnerske modele. Veliki povratak doživljavaju i duguljasti oblici, praktični i elegantni u isto vrijeme. Posebna pažnja posvećuje se detaljima – od naglašenih šavova do decentnih metalnih elemenata koji torbi daju prepoznatljiv karakter.

Boje tipične za sezonu

Boje koje prevladavaju su tipične jesenske: klasična crna za maksimalnu svestranost, konjak i čokoladna za toplinu, te kaki za profinjeni casual izgled. Za one sklonije odvažnijim izborima, u ponudi su i tamnije, bogate nijanse poput bordo koje će se lako uklopiti u slojevite jesenske kombinacije.

Savršen komad za prijelaz sezone

Dobra je vijest da jesenske torbe možeš početi nositi odmah, čak i dok su temperature još ljetne. Odlično će se uklopiti uz lagane haljine i natikače, a jednako dobro će funkcionirati i u kombinaciji s balonerima, blejzerima ili gležnjačama kada stignu hladniji dani. Upravo zbog te prilagodljivosti, kupnja nove torbe na prijelazu sezone postala je nešto čemu se svake godine na kraju ljeta veselimo i na taj način obilježavamo početak nove, jesenske sezone.

U nastavku izdvajamo najbolje modele torbi iz jesenskih kolekcija koji će obilježiti nadolazeću sezonu.

