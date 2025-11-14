Shakira zablistala u haljini boje lavande i modno se uskladila sa sinovima

Cijeli stajling zaokružila je retro otvorenim platformama na visoku blok petu, a kosu je svezala u visoki rep

Poznata pjevačica Shakira pojavila se na svjetskoj premijeri animiranog filma u Los Angelesu i oduševila izborom modne kombinacije. Društvo su joj pravili preslatki sinovi Milan i Sasha koji su se modno uskladili s majkom odjenuvši iste nijanse ljubičaste.

Profimedia

Dječaci su nosili oversized odijela u boji lavande, a Shakira se odlučila na raskošnu dugačku haljinu u istoj boi. Radi se o kreaciji svjetski poznate dizajnerice Stelle McCartney. Haljina uskog kroja naglasila je Shakirinu vitku liniju i ruke. Visoki ovratnik i asimetrični kroj s raskošnim volanima outfitu su dali dodatnu dinamiku i fluidnost.

Profimedia

Cijeli stajling zaokružila je retro otvorenim platformama na visoku blok petu, a kosu je svezala u visoki rep. Make up je bio minimalistički, a stajling je dodatno ukrasila srebrnim visećim naušnicama.

Profimedia