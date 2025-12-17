Severina u boemskom izdanju šalje moćnu poruku: ‘Slobodna lakše dišem’

Severina je još jednom potvrdila zašto je već desetljećima sinonim za stil i samouvjerenost. Na novim fotografijama sa zagrebačkih ulica pjevačica je pokazala kako se moćna osobna poruka može savršeno ispreplesti s promišljenim modnim odabirom

Na najnovijim fotografijama, koje potpisuje Matea Smolčić Senčar, Severinu se može vidjeti poletnu i sretnu, dok šeće centrom Zagreba u outfitu koji spaja ležernost i sofisticiranost. Glavni komad looka je asimetrična lepršava midi suknja s volanima i cvjetnim uzorkom, stil snažno povezan s estetikom brenda Isabel Marant Étoile, poznatog po boemskom chicu i opuštenoj pariškoj eleganciji. Upravo ova suknja dala je outfitu dinamiku i ženstvenost, ali i modnu prepoznatljivost.

Gornji dio kombinacije čini majica s printom, preko koje je Severina prebacila predimenzionirani sivi sako od miješane tkanine. Ovakav oversized kroj posljednjih sezona dominira kolekcijama high-street i premium brendova poput Massimo Duttija.

Posebnu pažnju privukle su visoke čizme od smeđe brušene kože, koje sežu do koljena i unose dozu luksuza u svakodnevni outfit. Slične modele u svojim kolekcijama nude renomirani brendovi Paris Texas i Gianvito Rossi, čime Severina još jednom potvrđuje svoj osjećaj za trendove i kvalitetne modne komade.

Look je zaokružila crnom kožnom torbom na ramenu sa zlatnim detaljima - riječ je popularnom modelu 'Oskan Moon' s potpisom luksuznog francuskog brenda Isabel Marant te sunčanim naočalama u avijatičarskom stilu.

Ipak, osim brendova i stylinga, veliku pažnju izazvao je i opis objave u kojem je Severina citirala stihove svoje pjesme 'Slobodna' iz 1996. godine. Poruke poput “Ja ne želim biti ukras pred tvojim znancima“, “Još mislim svojom glavom“ i “Slobodna lakše dišem, život svoj sama pišem“ snažno su odjeknule među njezinim pratiteljima, koji su ih protumačili kao simbol neovisnosti, snage i osobne slobode. Reakcije pratitelja bile su iznimno pozitivne – komplimenti na račun izgleda, stila i poruke nizali su se u komentarima. Ovom objavom Severina je još jednom pokazala da moda za nju nije samo estetika, već i sredstvo izražavanja stava.