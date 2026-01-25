Savršeni pleteni komadi sa sniženja koje ćemo nositi godinama

Kvalitetni puloveri, klasični kardigani i chic pletene haljine lako se uklapaju u svaku garderobu i nose iz godine u godinu. Uz to, sada se na sniženju mogu pronaći i tanki puloveri te džemperi kratkih rukava koji će biti savršeni za proljetne dane, zbog čega je ovo pravo vrijeme za pametnu kupnju

Sniženja su idealna prilika za pametno osvježenje garderobe, osobito kada je riječ o pletenim komadima koji nikada ne izlaze iz mode. Kvalitetan pulover, klasičan kardigan ili chic pletena haljina komadi su koji nadilaze sezonske trendove i s lakoćom pronalaze mjesto u ormaru iz godine u godinu. Upravo zato pletenina se nameće kao jedan od najisplativijih izbora tijekom sezonskih popusta.

Puloveri ostaju apsolutni temelj svake garderobe. Bez obzira biraš li klasične modele neutralnih boja ili nešto modernije krojeve, riječ je o komadu koji se može nositi u gotovo svim prilikama. Uz traperice i ravne cipele djeluju opušteno, dok u kombinaciji s elegantnim hlačama ili suknjom lako poprime sofisticiraniji karakter. Sniženja su savršeno vrijeme za ulaganje u kvalitetne materijale koji će zadržati oblik i izgled i nakon više sezona nošenja, poput vune i kašmira.

Kardigani su se posljednjih godina nametnuli kao stylish alternativa puloverima, ali i kao slojeviti komad koji funkcionira tijekom cijele godine. Dugi modeli idealni su za zimske i prijelazne dane, dok će kraći i finiji kardigani savršeno izgledati i u proljetnim kombinacijama. Njihova najveća prednost leži u svestranosti – mogu se nositi kao gornji sloj ili zamijeniti laganu jaknu kada temperature to dopuštaju.

Posebnu pažnju ove sezone zaslužuju i pletene haljine, koje spajaju udobnost i eleganciju. Minimalistički krojevi i decentne boje čine ih dugoročno nosivima, a lako se prilagođavaju različitim stilovima. Uz čizme djeluju profinjeno zimi, dok se u proljeće mogu nositi uz balerinke ili tenisice, čime dobivaju ležerniji izgled.

Kako se bliže topliji dani, sve su traženiji i tanki puloveri te džemperi kratkih rukava. Riječ je o prijelaznim komadima koji su idealni za slojevito odijevanje i koji se lako uklapaju u proljetne outfite. Lagana pletenina pruža udobnost, a pritom izgleda uredno i chic, što je čini savršenim izborom za svakodnevne kombinacije.

Na aktualnim se sniženjima u high street trgovinama i dalje mogu pronaći sjajni pleteni komadi koji će se lako uklopiti u svaku garrderobu, a neki se modeli sada mogu uloviti po znatno povoljnijim cijenama. Sve naše favorite otkrivamo u nastavku.

