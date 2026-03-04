Savjet stilistice: Oprezno s čipkom - u njoj možeš izgledati otmjeno ali i (pre)jeftino

Stilistica Alma Premerl Zoko ovog tjedna savjetuje ti kako kupiti kvalitetan odjevni predmet od čipke i zašto je najbolje izbjegavati jeftine kopije

Nekad je čipka bila samo detalj. Provirivala je ispod sakoa, bila detalj klasičnom odjevnom predmetu pretvarajući ga u ženstveni komad, nosiv u posebnim prigodama.

U posljednjih deset godina čipka je samozatajno zavladala modnom scenom te postala jedna od ključnih tkanina nosivih u svim prigodama. Posebno u toplijem dijelu godine, kad jedan dobar čipkasti komad može privući pažnju stvarajući wow efekt.

Imaš li nekoliko čipkastih komada u svom ormaru? Razmišljaš li o novoj haljini za neku od proljetnih svečanosti i treba li ona biti čipkasta? Dok analiziraš čipku koju posjeduješ ili već nekoliko dana istražuješ ponudu čipke u trgovinama, prije nego li zaključiš kako je čipka poskupila, te određeni komad potražiš u puno povoljnijoj varijanti, pročitaj moje savjete. Kao žena ženi ti kažem - nema ničeg goreg na tijelu od loše kopije čipke, tkanine koja je plastična, tvrda i koja ne diše!

Nikola Zoko

Čipka se, baš kao i sve što nosimo, poprilično modno usavršila. Davno su dizajneri odstupili od klasične čipke koja je dominirala etno kolekcijama, uzimajući određen detalj i razvijajući ga u vlastitim kreacijama. Rezultat - divna tkanina, ali još divniji komad odjeće koji ima svoju cijenu. Dakle, kvalitetan komad od čipke ima svoju (visoku) cijenu i postaje bazni odjevni predmet, investicija u ormaru. Na to, zapamti, moraš biti spremna!

Mohito

Prije kupovine dobro pogledaj čipku: analiziraj sastav tkanine (pamuk i elastin su najbolji spoj), pogledaj kako tkanina diše (lagano rastezanje) te pogledaj površinu čipke. Kako bi čipka bila tkanina koju ćeš nositi godinama, površinski sloj mora biti zaglađen, bez sitnih končića na površini. Upravo ti končići s vremenom postaju 'mucice' koje narušavaju izgled čipke pretvarajući je u 'jeftinu tkaninu'. A i ti i ja dobro znamo da je baš ta, 'mucasta' haljina koštala pravo malo bogatstvo. Mislim da je savjet jasan: prije kupovine čipkastog odjevnog predmeta svakako analiziraj vrstu čipke, pa se onda fokusiraj na kroj, boju i stil.

Razlika u cijeni doista znači razliku u kvaliteti

Skupo VS jeftino je jako važno razlikovati kad je čipka u pitanju! Posebno kupuješ li online. Prije nego li zaključiš da je čipkasta haljina savršena te provučeš karticu, pogledaj sastav tkanine izbjegavajući sljedeće - 100 % poliester, ali i pamuk bez elastina. Prva oznaka tkanine znači da čipka ne diše, da je kruta i kao takva s onim sjajnim efektom koji djeluje jeftino prilikom nošenja. To se najčešće odnosi na online shopping platforme s povoljnim komadima (vjernim kopijama) koje na slikama izgledaju donekle pristojno, ali uživo katastrofalno. Ne kupuj takve komade, a ako ti se to i dogodi, nikad ne nosi lošu kopiju čipke od poliestera. Osim što ćeš izgledati loše (čitaj: jeftino) takav odjevni predmet ćeš dobro zapamtiti - zagrijavat će ti tijelo, koža neće moći disati, a kad napokon skineš sintetičku čipku, morat ćeš pomoći koži da se riješi crvenila i prištića.

Zara

A što je s pamučnim komadima? Za razliku od sintetike, oni izgledaju jako lijepo na koži, no ako nema ni malo elastina (najbolje je do 10 %) takav komad neće disati zajedno s kožom pa vrlo lako može doći do toga da se rukavi lijepe, čipkaste tunike urežu u kožu, haljina koja je mrvicu preuska počne dizati prilikom hodanja...

Nauči izbjeći zamke prilikom kupovine! Posebno kupuješ li online gdje je određeni odjevni predmet fotografiran studijski i na modelu. Analiziraš li obje fotografije, vidjeti ćeš da na modelu nešto izgleda puno bolje nego u studiju. Kojoj ćeš vjerovati? Naravno onoj lošijoj jer je zapravo to prava slika odjevnog predmeta o čijoj kupovini razmišljaš.

Reserved

Čipka je vrlo zahvalna, ovog proljeća jako moderna, a kad kupuješ kvalitetan odjevni predmet znaj da ga možeš nositi i u svakodnevnim i u posebnim prigodama.

Kako ćeš čipku, ali i sve ostale modne trendove ubaciti u svoj outfit ako si kuma tinejdžerici na krizmi, kao žena ženi ti savjetujem iduće srijede. Treba li kuma biti modna ikona ili osluškivati želje i stil krizmanice te uskladiti stil odijevanja s tinejdžericom? Treba li kuma kupiti prve štikle za krizmu ili navijati za balerinke i tenisice? Zanimljiva pitanja na koja stižu i odgovori!

Nikola Zoko

U rubrici 'Kao žena ženi' modna savjetnica i stilistica Alma Premerl Zoko svake srijede donosi savjete o tome kako se odjenuti baš u svakoj prigodi, kako uložiti u temeljne odjevne predmete, kako trendove uskladiti s vlastitom građom tijela, ali i kako šopingirati i darovati u skladu s bontonom

Alma vodi ženski lifestyle portal Modni ALMAnah te već 15 godina radi kao modna savjetnica. Autorica je dvaju modnih priručnika "Alma savjetuje" i "Alma savjetuje: haljine". Alma nudi usluge privatnog shoppinga, stiliziranje ormara te modno savjetovanje kroz različite ženske i business konferencije na kojima je često panelistica.

Za nju nema loše građe tijela, nema loših odjevnih kombinacija, nema lošeg stila - postoji samo čitav niz alata i ženskih "tips and tricks" koraka koje treba svladati u postizanju željenog cilja - a ona je tu da u tome pomogne!