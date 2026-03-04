Jelena Rozga slavi 30 godina karijere: Sjećate li se njenog prvog nastupa?

Jedna od najvećih hrvatskih zvijezda prisjetila se svojih početaka pod svjetlima pozornice, koji su bili prije čak trideset godina

Jedna od najvećih glazbenih zvijezda u regiji, Jelena Rozga, na Instagramu je objavila dirljiv video kojim je obilježila čak 30 godina svoje karijere. Splitska pjevačica prisjetila se svojih početaka na pozornici i zahvalila publici koja je uz nju cijelo to vrijeme. Objavom koja spaja prošlost i sadašnjost, dirnula je brojne obožavatelje i kolege.

Povratak na same početke

U videu koji je objavila, Rozga je spojila dva vremenska razdoblja na najljepši mogući način. Snimka započinje suvremenom, intimnom akustičnom izvedbom njezine pjesme "Aha", koju izvodi uz pratnju gitarista. Nedugo zatim, video se prebacuje na arhivsku snimku s festivala Dora 1996. godine, gdje je mlada Jelena, tada još na početku svog glazbenog puta, prvi put stala na veliku pozornicu. U bijeloj haljini koja podsjeća na baletnu opravu, pokazala je svoj talent koji ju je kasnije vinuo u zvijezde.

Uz video je napisala i emotivnu poruku koja je mnogima izazvala suze.

"Na današnji dan, prije 30 godina, zakoračila sam prvi put na binu koja mi je dala krila da poletim u svoje snove", započela je Rozga. "Hvala vam što te snove držite u javi i dopuštate malenoj Jeleni da i dalje sanja", zaključila je, zahvalivši vjernoj publici.

Tri desetljeća uspjeha i veliki planovi za budućnost

Ova značajna obljetnica dolazi u trenutku kada Jelena Rozga proživljava jedno od najuspješnijih razdoblja svoje karijere. Nakon što je poharala regiju turnejom "Minut srca mog" i održala rekordni niz koncerata u beogradskom Sava Centru, pjevačica se ne zaustavlja. Pred njom je velika sjevernoamerička turneja u ožujku 2026. godine, u sklopu koje će nastupiti u Torontu, Los Angelesu, New Yorku i Chicagu, čime njezina glazba prelazi i granice Balkana.

Osim međunarodnih planova, Rozga ne zaboravlja ni domaću publiku. Već 8. ožujka nastupit će u zadarskom Arsenalu na posebnom koncertu povodom Dana žena.