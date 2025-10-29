Samouvjerena i zavodljiva: Žena u crvenoj jakni dokazala da manje može biti više

Smeđa i bordo preplavile su zagrebačku špicu, no jedna je dama odlučila unijeti u svoj dan malo crvene

Zagrebačka špica prepuna je jesenskih boja i modnih kombinacija, a u moru smeđih nijansi, jedna je mlada dama razbila monotoniju odvažnom i samouvjerenom crvenom. Centrom Zagreba prošetala je odjevena u crnu majicu s povišenim ovratnikom i crne hlače zvonolikog izgleda, a pažnju fotografa Žena.hr-a privukla je crvenom jaknom i torbicom.

Pavao Bobinac/Dosadni fotograf

Ova kontrastna kombinacija puni je pogodak. Od modnih dodataka ova je dama odabrala cipele s visokim potpeticama u bordo boji te crne sunčane naočale, dok je zlatnu s lanca torbice ponovila na naušnicama.

Pavao Bobinac/Dosadni fotograf

Iako je ovo vrlo klasičan styling, lijepo ga je vidjeti.