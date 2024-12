Od šljokica do upečatljivih boja: 16 najljepših sakoa za blagdanske partyje

Blagdansko razdoblje donosi nam mnoštvo prilika za druženja i partyje, a odabir odjeće pritom igra prilično važnu ulogu. U ovim danima svi želimo izgledati pomalo glamurozno i dotjerano, a ako tražiš odjevni komad koji će te izdvojiti iz mase i osigurati da zablistaš, sakoi u boji, kao i oni sa šljokicama, idealan su izbor.

Ove odvažne verzije klasičnog sakoa savršeno spajaju eleganciju s dozom glamura, čineći ih neizostavnim komadom za blagdanske svečanosti. Sakoi u efektnim bojama poput crvene, zlatne ili smaragdno zelene privlače poglede i unose živost u svaki outfit. Njihov efekt dodatno se pojačava blistavim materijalima poput satena ili brokata, dok šljokice stvaraju dojam luksuza i razigranosti. Možeš ih kombinirati s neutralnim komadima poput crnih hlača ili suknji kako bi uravnotežila cjelokupni izgled. No, želiš li kreirati efektan i upečatljiv blagdanski look, možeš ih nositi uz hlače ili suknju u istoj boji.

Blještavi sakoi dolaze u različitim krojevima, od klasičnih strukiranih do oversized modela, omogućujući svima da pronađu stil koji im najbolje pristaje. Osim što su vizualno privlačni, izuzetno su praktični – mogu se nositi otvoreni preko bluze za ležerniji dojam ili zakopčani kao glavni element outfita. S obzirom na to da blagdanske zabave često traju satima, udobnost je ključna, a većina ovih modela izrađena je od laganih i ugodnih tkanina.

Uz sako u boji, dodaci poput statement naušnica, metalik torbica ili svjetlucavih cipela mogu dodatno naglasiti blagdanski look. No, čak i s minimalnim dodacima, ovi sakoi govore sami za sebe. Idealni su za one koji vole biti u centru pažnje, ali i za one koji žele eksperimentirati s modom u svečanim prigodama.

Blagdani su vrijeme radosti i veselja, a odjeća koju nosimo trebala bi to i odražavati. Uz efektan sako u boji ili sa šljokicama svaki će outfit istovremeno izgledati profinjeno i razigrano. Istražili smo ponudu high street brendova, a one najbolje modele sakoa idealnih za blagdanske partyje i okupljanja izdvajamo u nastavku.

H&M - 44,99 €

Pull and Bear - 39,99 €

Mohito - 49,99 €

Mohito - 49,99 €

Mohito - 54,99 €

Mohito - 49,99 €

Mohito - 49,99 €

Mohito - 34,99 €

Zara - 49,95 €

Zara - 59,95 €

Zara - 59,95 €

Zara - 55,95 €

Reserved - 55,99 €

Reserved - 119,99 €

Reserved - 59,99 €

Reserved - 59,99 €