OPUŠTENI U ZAGRLJAJU
Posebno slatki! Rokerski par sa špice pokazao kako uskladiti crno i jarke detalje
27. kolovoza 2025.
Modno usklađen par zabilježio je objektiv našeg fotografa
Osim modno osviještenih dama, nerijetko nas na špici oduševe modno usklađeni parovi, šarmantni i oni koji zrače stilom i energijom. Upravo takav usklađen par zabilježio je objektiv našeg fotografa.
Dama se odlučila za potpuno crni outfit - majicu kratkih rukava s natpisom rock benda, a uske traperice crne boje ukrasila je tankim crnim remenom, poseban statement komad - narančaste tenisice bile su savršen kontrast kompletno crnom outfitu.
Muškarac se također odlučio na all black outfit, oversized crnu majicu kratkih rukava uskladio je s uskim poderanim crnim trapericama.Također se odlučio za narančasto-bijele Puma tenisice.
Detalji poput sunčanih naočala i sata su outfit učinili još originalnijim.
