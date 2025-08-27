Posebno slatki! Rokerski par sa špice pokazao kako uskladiti crno i jarke detalje

Modno usklađen par zabilježio je objektiv našeg fotografa

Osim modno osviještenih dama, nerijetko nas na špici oduševe modno usklađeni parovi, šarmantni i oni koji zrače stilom i energijom. Upravo takav usklađen par zabilježio je objektiv našeg fotografa.

Pavao Bobinac/dosadni Fotograf

Dama se odlučila za potpuno crni outfit - majicu kratkih rukava s natpisom rock benda, a uske traperice crne boje ukrasila je tankim crnim remenom, poseban statement komad - narančaste tenisice bile su savršen kontrast kompletno crnom outfitu.

Muškarac se također odlučio na all black outfit, oversized crnu majicu kratkih rukava uskladio je s uskim poderanim crnim trapericama.Također se odlučio za narančasto-bijele Puma tenisice.

Detalji poput sunčanih naočala i sata su outfit učinili još originalnijim.