Horoskop za srijedu: Lavovi imaju financijski problem, vodenjaci žele promjene na poslu

Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovu srijedu

Ovan

LJUBAV: Jedan obiteljski problem bit će na rubu i situacija će zahtijevati rješavanje. To će vam uzeti većinu privatnog vremena. POSAO: Možda ćete nekom reći da se dozove pameti, premda bi se isto to moglo primijeniti i na vas. ZDRAVLJE&SAVJET: Vodite zdrav život.

Bik

LJUBAV: Ako ste se povezali s osobom iz drugog podneblja, danas ćete se s njom zbližiti još više. Bit ćete zadovoljni. POSAO: Vjerojatno niste vidjeli što su sve neki vaši suradnici propatili jer sami ne detektirate takva iskustva. Zato im vjerujte. ZDRAVLJE&SAVJET: Pad imuniteta.

Blizanci

LJUBAV: Danas je vaš obećavajući ljubavni dan. Sve će upućivati na sklad, razmjenu jednakih ideja, telepatsko razumijevanje i povezivanje. POSAO: Poslovno putovanje ili kretanje moglo bi iznjedriti vrlo originalan plan. Ne sumnjajte u svoje ideje, odlične su. ZDRAVLJE&SAVJET: Prihvatite izazove.

Rak

LJUBAV: Prepoznavat ćete ljepotu u svemu oko sebe i s plemenitim ciljem pristupat ćete osobama suprotnog spola. POSAO: Svaki vaš potez mjeri se jednako dobro kao i potez drugih u poslu. Zato ne mislite kako nešto možete sakriti. ZDRAVLJE&SAVJET: Osjećat ćete se odlično.

Lav

LJUBAV: Povoljne ljubavne prilike pojavit će se i danas. Izlazak, bliskost s voljenom osobom, zadovoljstvo i sreća su tu. POSAO: Morat ćete se pozabaviti jednim financijskim problemom. Uspjet ćete naći zadovoljavajuće rješenje. ZDRAVLJE&SAVJET: Sve teče po planu.

Djevica

LJUBAV: Pred vama je još jedan dan u kom će do izražaja doći otvorenost svih mogućnosti kad se o ljubavi radi. POSAO: Izgledna je priprema za kraće poslovno putovanje koje bi vam trebalo donijeti zadovoljstvo. ZDRAVLJE&SAVJET: Prihvatite realitete.

Vaga

LJUBAV: Vjerojatno ćete potrošiti više novca nego što ste planirali, a sve s ciljem da nekog impresionirate. Ljubav nema cijenu. POSAO: Oni koji su očekivali protekciju, danas će je dobiti. Bit će i onih čiji će trud biti iskreno pohvaljen. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite otvoreni za druge.

Škorpion

LJUBAV: U komunikaciji između vas i voljene osobe sve će veću ulogu igrati mašta i zanimljive ideje koje kao da nisu s ovog svijeta. POSAO: Kolege na poslu pokazat će svoju naklonost prema vama. Podržat će vas, simpatizirati ili čak zavoditi. ZDRAVLJE&SAVJET: Razmislite o sebi.

Strijelac

LJUBAV: Vaš privatni život danas će se dobrim dijelom odvijati u kuhinji. Pripremat ćete zanimljiv menu, možda i udvoje. POSAO: Čini se da vam je sad sve potpuno jasno. Više nema nikakvih dvojbi oko nečeg što ste dugo istraživali. ZDRAVLJE&SAVJET: Stabilni ste i čvrsti.

Jarac

LJUBAV: Oni koji još traže srodnu dušu imat će jaku inspiraciju za zavođenje. Lijepo će se dotjerati, pa potom izaći. POSAO: Na poslu ćete se osjećati kao da lutate u maglovitom jutru. Držite se sigurna oslonca, a to su drugi oko vas. ZDRAVLJE&SAVJET: Odmorite se od svega.

Vodenjak

LJUBAV: Domaća kućna sreća bit će vam najvažnija. Vezani uživaju kod kuće, a samci se neće pretjerano angažirati u zavođenju. POSAO: Poželjet ćete barem malu promjenu na radnom mjestu. Kad je već nema, izmislit ćete je sami. Makar bila sitnica. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite strpljivi i izdržite.

Ribe

LJUBAV: Bit ćete senzualni i maštoviti. Težit ćete intimističkom ozračju. Ostat ćete kod kuće s voljenom osobom. Nije vam do izlazaka. POSAO: Sve vaše poslovne ideje dobro se razvijaju i konkretiziraju. Danas malo više radite na ulagačima. ZDRAVLJE&SAVJET: Ojačat će vaš smisao za humor.