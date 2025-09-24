Moda
HIT BALONER

Meri Goldašić, jesi li to ti? Rita Ora u elegantnoj kombinaciji podsjeća na domaću influencericu

Žena.hr
24. rujna 2025.
Meri Goldašić, jesi li to ti? Rita Ora u elegantnoj kombinaciji podsjeća na domaću influencericu
Profimedia
Pjevačica u hit komadu sezone pozala novu frizuru i sličnost s našom Meri

Pjevačica Rita Ora sve je oduševila svojim svježim izdanjem ispred BBC-jevih studija u Londonu. Rita je objavila svoj novi hit "All natural" za koji je spot snimio njezin suprug Taika Waititi, a sve je zapanjila svježom modnom kombinacijom. 

Meri Goldašić, jesi li to ti? Rita Ora u elegantnoj kombinaciji podsjeća na domaću influencericu
Profimedia

Pjevačica se pojavila u bijelom baloneru iznad koljena, bijelim sunčanim naočalama te bijelim salonkama koje je obula na najlonke do koljena u boji kože. Mnogima omiljena plavuša, rođena u Albaniji, pokazala je i novu frizuru - moderan bob. Sa širokim osmijenom na licu, Rita nas neodoljivo podsjeća na domaću influencericu Meri Goldašić

Bijeli baloner čest je modni odabir slavnih trendseterica. Želiš li izgledati poput njih, bijeli baloner možeš potražiti u nekoliko trgovina po pristupačnim cijenama za različite modne stilove. Izdvojili smo ovih nekoliko modela. 

Meri Goldašić, jesi li to ti? Rita Ora u elegantnoj kombinaciji podsjeća na domaću influencericu
Bershka - 27,99 €

Meri Goldašić, jesi li to ti? Rita Ora u elegantnoj kombinaciji podsjeća na domaću influencericu
S. Oliver - 90,99 €

Meri Goldašić, jesi li to ti? Rita Ora u elegantnoj kombinaciji podsjeća na domaću influencericu
Orsay - 71,99 €

Meri Goldašić, jesi li to ti? Rita Ora u elegantnoj kombinaciji podsjeća na domaću influencericu
Guess - 137,51 €

Pročitajte još o:
Rita OraMeri GoldašićBaloner
Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
HIT BALONER
Meri Goldašić, jesi li to ti? Rita Ora u elegantnoj kombinaciji podsjeća na domaću influencericu