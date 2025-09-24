Meri Goldašić, jesi li to ti? Rita Ora u elegantnoj kombinaciji podsjeća na domaću influencericu

Pjevačica u hit komadu sezone pozala novu frizuru i sličnost s našom Meri

Pjevačica Rita Ora sve je oduševila svojim svježim izdanjem ispred BBC-jevih studija u Londonu. Rita je objavila svoj novi hit "All natural" za koji je spot snimio njezin suprug Taika Waititi, a sve je zapanjila svježom modnom kombinacijom.

Profimedia

Pjevačica se pojavila u bijelom baloneru iznad koljena, bijelim sunčanim naočalama te bijelim salonkama koje je obula na najlonke do koljena u boji kože. Mnogima omiljena plavuša, rođena u Albaniji, pokazala je i novu frizuru - moderan bob. Sa širokim osmijenom na licu, Rita nas neodoljivo podsjeća na domaću influencericu Meri Goldašić.

Bijeli baloner čest je modni odabir slavnih trendseterica. Želiš li izgledati poput njih, bijeli baloner možeš potražiti u nekoliko trgovina po pristupačnim cijenama za različite modne stilove. Izdvojili smo ovih nekoliko modela.

Bershka - 27,99 €

S. Oliver - 90,99 €

Orsay - 71,99 €