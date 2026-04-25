Rihanna u fantastičnim oufitima: Spoj visoke mode i indijske tradicije oduzima dah

Tijekom svog boravka u indijskoj metropoli, Rihanna je plijenila pažnju u dva potpuno različita, ali podjednako upečatljiva modna izdanja koja su potvrdila njezin status jedne od najvećih stilskih ikona današnjice

Globalna glazbena i modna ikona Rihanna ponovno je posjetila Indiju, a njezin dolazak u Mumbai izazvao je pravu senzaciju. Svrha posjeta bila je promocija njezinog iznimno uspješnog kozmetičkog brenda Fenty Beauty na glamuroznom događaju nazvanom "Fenty Beauty Ki Haveli". No, kao i uvijek, Rihanna je iskoristila priliku da demonstrira svoj nepogrešivi osjećaj za stil, vješto spajajući zapadnjačku visoku modu s bogatom indijskom estetikom.

Profimedia

Njezin posjet nije bio samo poslovne prirode, već i proslava inkluzivnosti i kulturne raznolikosti, vrijednosti koje njezin brend promiče od samog početka. Obožavatelji i modni kritičari s nestrpljenjem su iščekivali njezine odjevne kombinacije, a ona ih, očekivano, nije razočarala.

Dva fantastična modna izdanja

Tijekom svog boravka u indijskoj metropoli, Rihanna je plijenila pažnju u dva potpuno različita, ali podjednako upečatljiva modna izdanja koja su potvrdila njezin status jedne od najvećih stilskih ikona današnjice. Za glavnu večer promocije odabrala je odvažan, ali elegantan komplet koji je istovremeno bio i moderan i s daškom tradicije.

Profimedia

Za službeni dio događaja, pjevačica je zablistala u maslinastozelenom kompletu po mjeri s potpisom modne kuće Mugler. Kombinacija se sastojala od kožne suknje lepršavog kroja koja je naglašavala njezinu siluetu te drapiranog topa dugih rukava i visokog ovratnika. Odabir boje bio je hrabar i neočekivan, odmak od pastelnih i smeđih tonova koji trenutno dominiraju modnom scenom, čime je Rihanna još jednom pokazala da ne slijedi trendove, već ih stvara.

Profimedia

Kasnije te večeri, na after-partyju održanom u jednom od najluksuznijih hotela u Mumbaiju, gdje joj se pridružila i poduzetnica Isha Ambani, Rihanna se pojavila u potpuno drugačijem izdanju. Odabrala je dugačku crnu haljinu modne kuće Alaïa, također izrađenu po mjeri. Elegantna haljina dugih rukava i visokog ovratnika imala je kožni panel po sredini, a njezin opušteni kroj savršeno je odgovarao toploj mumbaijskoj večeri. Izgled je upotpunila podignutom, ležernom punđom i decentnim, ali efektnim modnim dodacima.

Profimedia

Nakit kao posveta indijskoj kulturi

Ono što je oba njezina modna izdanja podiglo na višu razinu i izazvalo posebno oduševljenje javnosti bio je odabir nakita. Rihanna je svoje odjevne kombinacije obogatila tradicionalnim indijskim komadima, odajući tako počast bogatoj kulturi i zanatskoj vještini zemlje domaćina.

Profimedia

Ključni komad koji se posebno istaknuo bio je haathphool, raskošni tradicionalni ukras koji povezuje prsten i narukvicu, a koji je nosila na ruci. Riječ je o predivnom primjerku od bijelog zlata s neobrađenim dijamantima, remek-djelu slavnog indijskog dizajnera Manisha Malhotre. Uz to, nosila je i narukvicu "Assam" još jednog cijenjenog dizajnera, Sabyasachija, te upečatljive naušnice inspirirane mogulskim stilom.

Cjelokupni dojam zaokružila je odvažna šminka, njezin zaštitni znak. Intenzivan crveni ruž i oštro iscrtan tuš za oči savršeno su se uklopili u prvi, zeleni look, dok je za drugi odabrala nešto suptilniju varijantu s dijamantnom naušnicom koja je privlačila poglede.