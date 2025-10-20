Retro šarm i udobnost: I ove jeseni nosimo komade od samta
S dolaskom hladnijih dana u prvi plan ponovno dolaze deblije teksture i tkanine. Osim pletiva, ističe se i samt – materijal koji nikada zapravo nije otišao, ali svake jeseni iznova potvrdi svoj status klasika. Ugodan na dodir, mekan i topao, samt je idealan izbor za prijelazno razdoblje i hladne jutarnje šetnje. Njegova tekstura daje outfitu dozu retro šarma i profinjenosti, a pritom pruža udobnost koja je uvijek dobrodošla u jesenskoj garderobi.
Posljednjih sezona osobito su bile popularne samterice – od modela ravnog kroja do širokih nogavica – no ove jeseni samt ide korak dalje. Pojavljuje se u obliku jakni, blejzera pa i haljina, stvarajući savršen spoj klasike i modernosti. U kombinaciji s toplim puloverima, kožnim čizmama i vunenim kaputima, daje sofisticiran, ali opušten izgled. Najčešće dolazi u neutralnim i zemljanim tonovima poput bež, smeđe, terakote ili maslinastozelene, koji se savršeno uklapaju u jesenski kolorit.
Za dnevni look isprobaj samtanu suknju s pletivom i gležnjačama, dok će samtani blejzer odlično izgledati uz traperice i bijelu košulju. Ako voliš monokromatski stil, komplet od samta u istoj boji donosi elegantan i moderan dojam.
U nastavku donosimo favorite iz high street ponude – trendi komade od samta koji će s lakoćom uklopiti u svakodnevne jesenske kombinacije.