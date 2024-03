Počelo je međusezonsko sniženje u Reservedu – izdvojile smo 20 komada

Proljeće je stiglo, a stigla su i prva međusezonska sniženja u trgovinama popularnih high street brendova. To je idealna prilika da se pripremimo za novu sezonu i da svoju proljetnu garderobu osvježimo s nekoliko novih trendi komada.

Međusezonsku ponudu ovih je dana predstavio i poljski brend Reserved. Na sniženju se se našli brojni modeli idealni za prijelazni period i toplije proljetne dane, a u raskošnoj ponudi svatko će se lakoćom pronaći svoje favorite.

Od proljetnih jakni i balonera pa do komada od pletiva i elegantnih haljina, Reserved donosi ponešto za svaki stil i priliku. Bilo da si u potrazi za prijelaznom jaknom, poslovnim komadima ili pak možda novom efektnom torbom, ovdje ćeš to pronaći. Brend je ponudio mnoštvo trendi modela koji će začiniti svakodnevne kombinacije i koje ćemo moći nositi sve do početka ljeta.

Cijene su uistinu povoljne pa se svakako isplati zaviriti u Reservedove trgovine, a neke od naših favorita sa sniženja izdvajamo u nastavku.