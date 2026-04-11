Ravne cipele za proljeće: Udobni modeli u kojima možete biti od jutra do večeri

Od klasičnih mokasinki i balerinki do trendi derby modela i sportskih varijanti, ove sezone brendovi donose raznolike opcije koje će se lako prilagoditi svakom stilu i prilici

Proljeće je stiglo i već je posve jasno kakvi će trendovi dominirati modnom scenom ove sezone. Uz odvažne uzorke, jarke boje i hrabre modne kombinacije, pažnju privlače i cipele bez kojih nijedan outfit nije potpun. I ovog proljeća u fokusu su modeli s ravnim potplatom, kao idealan spoj udobnosti i stila.

Trendovi cipela za proljeće 2026. su zaista raznoliki, a kad su u pitanju ravne cipele, ističe se nekoliko modela. Mokasinke, balerinke, brodarice i derby cipele dominiraju kolekcijama popularnih modnih brendova i idealan su izbor za prijelazno razdoblje. Njihova svestranost čini ih savršenim izborom za različite prigode – od poslovnih kombinacija do opuštenih dnevnih outfita.

Minimalizam i dalje ima svoje mjesto na modnoj sceni, no ove sezone dolazi s malim zaokretom. Nastavlja se popularnost mokasinki od brušene kože koje svakom outfitu daju dozu elegancije i šarma. Istovremeno, balerinke doživljavaju svojevrsnu modnu renesansu. Među najpoželjnijim modelima su sportske balerinke za koje je ponekad teško odrediti pripadaju li kategoriji balerinki ili pak tenisica. Osim što su trendi, ovakve su balerinke i izuzetno udobne pa su savršen izbor za cjelodnevno nošenje.

Kao jedan od najzanimljivijih trendova svakako vrijedi istaknuti i derby cipele, koje su već neko vrijeme prisutne na modnoj sceni, no ovog proljeća dodatno učvršćuju svoj status trendi klasika. Njihov pomalo androgin izgled unosi dozu karaktera u svakodnevne kombinacije, dok ravni potplat osigurava udobnost tijekom cijelog dana.

Bez obzira birate li klasične ili više trendovske modele, ravne cipele lako se prilagođavaju različitim stilovima i potrebama. Dovoljno su chic za urbane kombinacije, ali i dovoljno udobne da u njima bez problema provedete cijeli dan. U nastavku donosimo i naše favorite iz high street kolekcija koji će se savršeno uklopiti u svaku proljetnu garderobu.

