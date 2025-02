Trend alarm: Vodič kroz najnovije trendove ravnih cipela

Prijelazni period između zime i proljeća donosi promjene ne samo u garderobi, već i u izboru obuće. Dani postaju duži, temperature polako rastu, a slojevito odijevanje i udobna obuća postaju ključni za svakodnevne kombinacije. Nova sezona sa sobom donosi i svježe trendove kada su u pitanju ravne cipele – modeli koji pružaju udobnost, ali i dozu osvježenja svakodnevnim kombinacijama.

U novim high street kolekcijama može se pronaći zaista širok izbor – od elegantnih loaferica i klasičnih balerinki do modernih brodarica i cipela s vezicama koje će podići svaku kombinaciju. Ove sezone poseban naglasak stavljen je na brušenu kožu kao materijal koji unosi dozu sofisticiranosti i razigranosti u svaki outfit.

Klasične loaferice ostaju neizostavan komad za sve ljubiteljice bezvremenske elegancije. U kombinaciji s trapericama ravnog kroja i oversized blejzerom, lako se postiže chic izgled koji funkcionira u svakoj prilici. Balerinke su i dalje omiljene zbog svoje svestranosti – modeli s tankim remenčićima ili špic vrhom savršeno će upotpuniti poslovne i casual kombinacije. Ove sezone posebno su popularne balerinke u crnim i bordo nijansama, koje se lako uklapaju u svaki ormar.

Za one koji žele malo odmaknuti od klasike, brodarice su odličan izbor. Ove pomalo retro cipele daju ležeran, ali istovremeno chic izgled te se sjajno slažu s lanenim hlačama, midi suknjama ili košuljama muškog kroja. S druge strane, cipele s vezicama pružaju razigran i pomalo vintage dojam – mogu se nositi uz lepršave haljine za romantični look ili uz cropped hlače kako bi došle do izražaja. Što se boja tiče, osim klasične crne i smeđe, u fokusu su crvene nijanse, posebice bordo i jarko crvena, koje svakom outfitu dodaju dozu karaktera.

Ako tražiš idealan model za proljeće, zaviri u high street trgovine, gdje se već mogu pronaći najljepši ravni modeli iz novih kolekcija. Bez obzira na to jesi li ljubitelj klasičnih loaferica, balerinki, brodarica ili cipela s vezicama, sigurno ćeš pronaći par koji će se savršeno uklopiti u tvoj stil!

