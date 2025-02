Novi it modeli tenisica: Što ćemo nositi u 2025. godini?

Tenisice su odavno prestale biti samo sportska obuća – one su sada ključni modni dodatak i nezaobilazan dio naših svakodnevnih kombinacija. Svaka sezona donosi nove trendove, a proteklih godina svjedočili smo povratku kultnih modela poput adidas Samba, Nike Air Force 1 i New Balance 550. No, kako to obično biva u modnom svijetu, vrijeme je za svježe siluete i nove favorite.

U 2025. godini, modni svijet tenisica donosi uzbudljive novitete i povratak nekih kultnih modela. Popularni brendovi inspiriraju se prošlim desetljećima, ali ih prilagođavaju suvremenom stilu, pa kolekcijama dominiraju tenisice koje su istovremeno nostalgične i futurističke. Bilo da si ljubitelj klasičnih sportskih modela, elegantnih luksuznih tenisica ili neobičnih dizajna koji privlače poglede, ponuda nikada nije bila raznovrsnija.

Ako tražiš novi par tenisica koje će obilježiti tvoje outfite u ovoj godini, donosimo pregled modela koji će dominirati modnom scenom u nadolazećim mjesecima.

Miu Miu x New Balance

Nakon uspješne suradnje koja je rezultirala lansiranjem triju it modela u krem, smeđoj i bijeloj boji, Miu Miu i New Balance ponovno su udružili snage i predstavili nove hit modele. Spoj kože, vintage dizajna i duplih vezica čini ove tenisice odličnim izborom za modne entuzijaste.

New Balance X Miu Miu 530 SL - 920 €

Nike Cortez

Popularnost Nike Cortez tenisica ponovno raste. Ovaj klasični model sada dolazi u atraktivnim nijansama, poput zelene i smeđe. Poznate osobe, uključujući Dakotu Johnson, često biraju ove upečatljive tenisice za svoje svakodnevne kombinacije.

Nike Sportswear CORTEZ - 99,41 €

Salomon tenisice

Salomon tenisice s upečatljivim dizajnom i inovativnim sportskim izgledom ostaju poželjne i u modnoj klimi 2025. godine. Njihove kombinacije boja čine ih idealnim statement dodatkom za razne stylinge. Osim što su trendi, izrazito su udobne za nošenje.

Salomon X ULTRA 360 EDGE GTX - 149,84 €

Asics Gel-Nimbus

Ako si u potrazi za udobnim tenisicama, Asics Gel-Nimbus je od najboljih modela na tržištu, poznat po vrhunskoj amortizaciji i potpori, što ih čini idealnima za duge šetnje i trčanje. U 2025. godini ovaj klasik dolazi u osvježenim bojama i moderniziranom dizajnu, zadržavajući laganu konstrukciju i inovativnu gel tehnologiju za maksimalnu udobnost.

ASICS SportStyle GEL-NIMBUS - 159,13 €

Puma Speedcat

Puma je oživjela svoj Speedcat model iz 1999. godine, inspiriran obućom za vozače Formule 1. Ove retro tenisice od brušene kože dostupne su u jarkim bojama poput zelene i crvene, kao i u klasičnoj crnoj. Emily Ratajkowski jedna je od mnogih koje su prigrlile ovaj trend.

Puma Speedcat Unisex - 108,70 €

Onitsuka Tiger Mexico 66

Ovaj model, prepoznatljiv po kričavo žutoj boji, stekao je popularnost na Instagramu i nastavlja biti omiljen izbor i u 2025. godini. Novi modeli u metalik nijansama sve više privlače pažnju modnih entuzijasta pa vjerujemo da će biti hit i u nadolazećim mjesecima.

Onitsuka Tiger MEXICO 66 - 222,41 €

Adidas Country OG & SL 72

Adidas nastavlja s povratkom svojih kultnih modela, a među njima su i Country OG te SL 72, dva retro klasika koji su ponovno osvojili ljubitelje tenisica. Adidas Country OG prvotno je dizajniran kao tenisica za trčanje na duge staze, a danas se ističe svojim vintage izgledom, karakterističnim gumenim potplatom i prepoznatljivim prugama sa strane. Oba modela već su postali favoriti među trendseterima, a njihova popularnost u 2025. samo će rasti.

adidas Originals SL 72 - 99,41 €

Adidas Country OG - 110 €

Tenisice s uzorkom

Tenisice s uzorcima poput leoparda, kravljeg printa ili zebre bit će hit u 2025. godini. Brendovi poput Nikea i adidasa osvježili su svoje kultne modele ovim uzorcima, pružajući razigran i statement karakter svakom outfitu, a slični se modeli mogu pronaći i u ponudi brojnih high street brendova.

Zara - 27,95 €