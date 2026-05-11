Puloveri kratkih rukava: Trendi odgovor na nepredvidivo proljetno vrijeme
Puloveri kratkih rukava nameću se kao jedan od onih prijelaznih komada bez kojih je teško zamisliti proljetnu garderobu. Tijekom proljetnih dana kada se vrijeme iz dana u dan mijenja, a slojevito odijevanje postaje nužnost, upravo su oni nude savršen balans između topline i lakoće. Dovoljno su lagani za toplije dijelove dana, a opet pružaju osjećaj ugode ako temperature malo padnu.
Osim što su iznimno praktični, puloveri kratkih rukava ove sezone dolaze u izrazito chic izdanjima koja se lako uklapaju u različite stilove. Posebno se ističu modeli u jarkim bojama koji unose dozu svježine u proljetne kombinacije, kao i varijante polo kroja koje djeluju pomalo retro, ali i vrlo moderno u isto vrijeme. Tu su i modeli s prugastim printom poput razigranog klasika koji nikad ne izlazi iz mode.
Velika prednost pulovera s kratkim rukavima krije se u njihovoj svestranosti. Odlično funkcioniraju u opuštenim dnevnim izdanjima uz traperice ili bermude, ali jednako dobro izgledaju i u malo formalnijim kombinacijama uz poslovne hlače ili suknje. Upravo ta mogućnost stiliziranja čini ih komadom koji ćete rado nositi od jutra do večeri, bez puno razmišljanja.
Ako ste u potrazi za komadom koji spaja udobnost, funkcionalnost i trendi izgled, puloveri kratkih rukava savršen su izbor, a moći ćete ih nositi sezonama. U nastavku donosimo high street favorite koji su nam zapeli za oko i koji će se lako uklopiti u proljetnu garderobu.