Prvi cvjetni komadi za proljeće već su stigli u high street ponudu - imamo favorite

Iako cvjetni uzorak za proljeće nije ništa novo niti revolucionarno, uvijek mu se rado vraćamo jer simbolizira lakoću i svježinu proljetnih dana. S prvim proljetnim kolekcijama u high street ponudu već su stigle cvjetne haljine, suknje i bluze koje će osvježiti svaki look, a mi donosimo naše favorite za novu sezonu

Dolazak nove sezone uvijek sa sobom nosi osjećaj svježine, optimizma i želju za promjenom. Zimski slojevi polako ustupaju mjesto lakšim tkaninama, a ormari se pune bojama i uzorcima koji najavljuju sunčanije dane. Iako se modni trendovi neprestano izmjenjuju, proljeće gotovo uvijek donosi povratak poznatih klasika u nešto modernijem i razigranijem ruhu.

Cvjetni uzorak jedan je od onih trendova koji se iz sezone u sezonu vraća bez puno iznenađenja, ali s neodoljivom privlačnošću. Nije nov niti revolucionaran, no upravo u tome leži njegova snaga – simbolizira buđenje prirode i lakoću koju povezujemo s proljetnim danima. Cvijeće na odjeći donosi dozu romantike, ali i svježine, pa se s razlogom smatra nezaobilaznim dijelom proljetne garderobe.

S prvim proljetnim kolekcijama u high street ponudi već su se pojavili ključni komadi sa cvjetnim motivima. Haljine u lepršavim krojevima, suknje s razigranim printom te bluze koje unose živost i boju u svakodnevne kombinacije postaju glavni aduti nove sezone. Ovi komadi lako se uklapaju u različite stilove – od ležernih dnevnih outfita do elegantnijih izdanja za večernje prigode. Upravo ta prilagodljivost čini ih savršenim izborom za prijelaz iz zime u proljeće.

Cvjetni uzorci ove sezone dolaze u raznim interpretacijama, od sitnih i nježnih motiva do većih, izražajnijih printova koji privlače pažnju na prvi pogled. Kombinirani s neutralnim tonovima ili jednostavnim krojevima, mogu osvježiti i najklasičnije kombinacije te im dati novi, proljetni karakter.

Proljeće započinje uz poznate motive u novom ruhu, a cvjetne haljine, suknje i bluze ponovno preuzimaju glavnu ulogu u svakodnevnim stilskim pričama. U nastavku donosimo naše favorite iz aktualne high street ponude koji će obilježiti početak nove modne sezone.

